Kaspersky для Android теперь уведомляет о следящих за пользователем Bluetooth-устройствах

«Лаборатория Касперского» обновила приложения для защиты мобильных устройств на Android и iOS. Их можно найти в RuStore или Google Play и App Store соответственно. Актуальные функции доступны начиная с версий 11.113 — для Android, и 2.82 — для iOS. Набор опций, предоставляемых пользователям, отличается в зависимости от операционной системы.

Kaspersky для Android. Теперь приложение помогает бороться не только с цифровой слежкой с применением шпионских программ и сталкерского ПО, но и уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе беспроводных метках. Такие девайсы могут применяться недоброжелателями, чтобы наблюдать за перемещениями человека. Пользователь сможет видеть на экране приложения список подозрительных устройств, которые, например, длительное время находятся рядом и меняют местоположение вместе с ним, и при необходимости создавать список доверенных. Функция доступна в бесплатной версии приложения.

Kaspersky для iOS. В решении стала доступна функция защиты от сбора данных о пользователях, например информации об их активности трекинговыми системами в браузере. Эта опция интегрирована в Safari в виде расширения. К тому же благодаря приложению Kaspersky владельцы iOS-смартфонов теперь смогут блокировать рекламные баннеры в Safari, в том числе потенциально вредоносные.

Обновления в приложениях для обеих ОС — Android и iOS. Добавлена функция, которая позволяет пользователю отслеживать, не утекли ли его данные, например, личные сведения, адрес электронной почты и пароли от аккаунтов в сторонних сервисах, привязанных к его номеру телефона. Ранее такая опция была доступна в привязке к адресу электронной почты. Такой функционал поможет снизить киберриски за счёт современного уведомления, после которого пользователю стоит поменять пароль. В данный момент использовать эту и другие платные функции можно купив тарифный план Kaspersky Premium на сайте компании или в онлайн-магазинах. Однако в ближайшее время пользователи смогут оформить подписку на Kaspersky Premium прямо в приложениях для iOS и для Android.

«Теперь приложение Kaspersky для Android поможет человеку распознать потенциальную слежку, которая ведётся с использованием различных подброшенных устройств. Злоумышленники могут отслеживать местоположение людей разными способами, например, устанавливая на их гаджеты сталкерские программы или подкидывая беспроводные трекер-метки. Мы расширили функционал нашего решения для борьбы с различными формами кибершпионажа, чтобы обеспечивать всестороннюю защиту пользователей — не только онлайн, но и офлайн», — сказала Марина Титова, руководитель отдела маркетинга и развития потребительского бизнеса в «Лаборатории Касперского».