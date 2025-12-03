В России катастрофа с кибербезопасностью. Безудержно растет число смартфонов, зараженных вредоносным ПО

В России быстро растет количество смартфонов, зараженных различным внедоносным ПО. Счет идет на миллионы, а операторы связи начали делить пользователей по степени вероятности наличия на их гаджетах вируса или другого опасного софта.

Киберугроза в кармане

Российские операторы связи сообщили о резком росте числа заражений мобильных устройств в России, пишут «Ведомости». Тот факт, что проблема существует и становится все более серьезной, наглядно подтверждает статистика «Билайна» – одного из четырех крупнейших операторов сотовой связи в России.

К сети «Билайна» прямо сейчас подключено около 460 тыс. абонентов, чьи смартфоны оператор пометил красным уровнем угрозы. Такую метку оператор присваивает гаджетам, на которых с высокой долей вероятности присутствует вредоносное ПО.

Есть и желтый уровень опасности – мобильники с такой меткой проявляют первые признаки заражения вирусом, трояном или другим вредоносом. Таких в сети «Билайна» около 1,5 млн. Абсолютные значения по другим операторам «Ведомости» не приводят. Известно лишь, что в сети «Мегафона» тоже фиксируется быстрый рост заражений – к примеру, в марте 2025 г. число зараженных устройств выросло на 800% относительно среднего уровня 2024 г. А за 10 месяцев 2025 г. количество заражений выросло в четыре-пять раз год к году.

Мошенники не унимаются

Как сообщила изданию глава департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Марина Титова, в современных реалиях «Лаборатория» буквально на ежедневной основе вылавливает в Сети свыше 500 тыс. уникальных вредоносных файлов. Суммарное число опасных файлов, которые компания находит во всем мире каждый день, вплотную подошло к отметке в 15 млн.

realme Смартфоны в России становятся все менее безопасными

Титова констатировала факт, что ситуация с безопасностью мобильных устройств в России резко ухудшилась. По ее словам, число угроз для Android-смартфонов и другой техники, работающей на мобильной ОС Google, по итогам 2025 г. показало двукратный рост год к году.

В качестве примера Марина Титова привела троян «Мамонт». В 2025 г. он атаковал в 36 раз больше российских пользователей, нежели годом ранее. Этот вредонос очень опасен – он перехватывает SMS-сообщения с одноразовыми паролями, в том числе и от банков, и отправляет их на удаленный сервер. Из-за «Мамонта» россияне в два счета могут остаться без денег на банковском счете.

Во всем виноваты мессенджеры

Марина Титова сообщила «Ведомостям», что основной вектор распространения вредоносного ПО в нашу современность – это мессенджеры. По ее словам, сейчас именно в этих приложениях россияне проводят гораздо больше времени, нежели в электронной почте, хотя именно на протяжении нескольких десятилетий служила мошенникам основным каналам доставки вредоносов на устройства пользователей.

Указывать на конкретные мессенджеры как на главные средства распространения вредоносов Титова не стала. Напомним, что в России полностью заблокированы Discord, Viber и Signal, а в Telegram ограничены звонки. В декабре 2025 г., как сообщал CNews, в России началась блокировка WhatsApp*.

Чего бояться россиянам

В «Билайне» сообщили изданию, то активнее всего россиян атакует троян «Мамонт». Также жителям России следует бояться приложений Clayrat и NFCGate.

Как пишет ТАСС, по итогам 2025 г. самым массовым Android-трояном стал «Мамонт». Активнее всего он распространялся в марте 2025 г. – тогда число заражений превысило 20 тыс. В сентябре 2025 г. этот показатель превышал 10 тыс.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин сообщил «Ведомостям», что «Мамонт» распространяется в первую очередь через АРК-файлы, которые киберпреступники рассылают в мессенджерах черех групповые и личные чаты.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров подтвердил изданию, что основной канал распространения вредоносов – это мессенджеры. Но, в отличие от Титовой, он привел конкретные названия – Telegram, WhatsApp* и Viber. Российские сервисы он не упомянул.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.