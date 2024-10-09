В России заблокировали мессенджер, применяемый для управления беспилотниками на СВО

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord, используемый в видеоиграх и обучении. Этот же мессенджер используют в зоне СВО для управления дронами, что может создать проблемы российским военнослужащим.

Блокировка Discord

В России ограничен доступ к мессенджеру Discord. Как сообщили CNews в пресс-службе Роскомнадзора, доступ ограничен в связи с нарушениями требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков и в связи с размещением противоправной информации.

В ведомстве напомнили, что в адрес Discord направлялось множество требований об удалении запрещенного контента, но ряд материалов все равно остается неудаленным. «Кроме того, в 2023 г. суд назначил компании штраф в размере 6 млн руб. за неудаление противоправной информации – мессенджер проигнорировал судебное решение», - добавили в Роскомнадзоре.

Чем известен Discord

Discord создан одноименной американской корпорацией. Мессенджер поддерживает интернет-телефонию и видеоконференции и предназначен для использования различными сообществами по интересам.

© InkDropCreative / Фотобанк Фотодженика Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord, который используют в зоне СВО для управления дронами

Продукт популярен, в первую очередь, среди геймеров и обучающихся. В Discord можно создавать публичные и приватные чаты. В режиме «стример» скрывается вся публичная информация и отключаются звуки и уведомления на рабочем столе.

Пробелмы Discord в России

В 2021 г., после принятия в России закона «О приземлении интернет-ресурсов», Discord был включен Роскомнадзором в перечень зарубежных ресурсов, значимых для россиян. При этом мессенджер не выполнил ни одно из требований закона: создать представительство в России, зарегистрировать на сайте Роскомнадзора личный кабинет и создать вопросу для направления обратной связи от россиян.

Перебои с доступом к Discord в России начались еще в сентябре 2024 г. «К сожалению, платформа решила игнорировать законодательство нашей страны, систематически отказывалась удалять контент, признанный неправомерным, - отмечает депутат Антон Горелкин. - Стоит отметить, что речь шла даже не о каких-то материалах политического содержания, а о пропаганде азартных игр и детской порнографии. По всем эпизодам размещения противоправного контента российские власти пытались вести с компанией диалог, но каждый раз своим бездействием она доводила ситуацию до суда и штрафов – а теперь довела до точки невозврата».

Discord и СВО

В то же время Discord активно использовался российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Через закрытые чаты данного месенджера осуществлялись трансляции с дронов, а также использовались чаты для координации и осуществлялась координация.

Как отмечают Telegram-каналы Fighterbomber и «Осведомитель», на фронте из-за этого возникнут проблемы. Впрочем, пишет канал Fighterbomber, 8 октября 2024 г. во многих областях в зоне СВО стояла нелетная погода, поэтому последствияв день блокировки мессенджера пока были не столь заметны.

В августе 2024 г. Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal., специализирующийся на обмене зашифрованными сообщениями. Причиной стало «нарушение требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских атак».