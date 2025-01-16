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«Контур.ID» вошел в реестр отечественного ПО

Сервис двухфакторной аутентификации «Контур.ID» официально включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных под реестровой записью №25972. Соответствующее решение принял экспертный совет по программному обеспечению Минцифры России в конце 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Этот шаг открывает возможности для использования продукта в государственных, казенных и автономных учреждениях, а также в госкорпорациях, которым необходимо отдавать предпочтение отечественному программному обеспечению.

«Контур.ID» — сервис, который обеспечивает двухфакторную аутентификацию и управление доступом к корпоративным ресурсам. Он входит в комплекс продуктов «Контура» для обеспечения внутренней информационной безопасности.

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Продукт поддерживает множество методов подтверждения личности, включая одноразовые пароли, push-уведомления и телефонные звонки, что позволяет адаптироваться под потребности различных организаций. «Контур.ID» интегрируется с VPN, удаленными рабочими столами, корпоративными порталами и другими системами, поддерживающими протоколы OpenID Connect и SAML. Интерфейс для администраторов упрощает управление учетными записями, настройку доступа и мониторинг событий безопасности. Решение повышает уровень информационной безопасности компаний и обеспечивает защиту данных даже при удаленной работе сотрудников.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Сервисы для информационной безопасности» «СКБ Контур»: «Включение «Контур.ID» в реестр отечественного ПО – это большой шаг для нас, который подтверждает соответствие продукта строгим требованиям российского законодательства и высоким стандартам безопасности. Этот статус подчеркивает стратегическую важность решения и его надежность для пользователей, включая организации с критически важной инфраструктурой».

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