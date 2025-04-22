Цифровыми ключами «Ростелекома» пользуются более 3500 семей Тюменской области

Более 3500 семей Тюменской области пользуются сервисами платформы «Ростелеком Ключ». Специалисты провайдера смонтировали в регионе 39 умных домофонов, установили 261 камеру видеонаблюдения на фасадах и в подъездах многоэтажек и 11 шлагбаумов на въездах во дворы, из них два с распознанием автомобильных номеров. В общей сложности цифровыми устройствами оснащено 22 многоквартирных дома областного центра и города Тобольска. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком Ключ» объединяет комплекс цифровых решений: видеонаблюдение, домофоны, систему контроля и управления доступом, счетчики и шлагбаумы. Регулируются услуги через мобильное приложение или в личном кабинете на сайте провайдера. Например, в случае с умным домофоном пользователь может сгенерировать одноразовый код доступа в подъезд для гостя, курьера или репетитора. Цифровое решение настроено на прием аудио- и видеовызовов, дистанционное открытие дверей в один клик, фотофиксацию всех посещений и архивацию данных. А умный шлагбаум позволяет контролировать и управлять доступом во двор. Причем открывать и закрывать устройство можно из любой точки страны, где есть интернет. Сервис связан с системой видеонаблюдения и регистрирует все въезжающие автомобили.

Пользователями платформы «Ростелеком Ключ» в Тюмени стали и жители ЖК «Онегин. Дом у озера», расположенного в районе Новая Тура. Открыть подъездную дверь в дом с цифровой начинкой жильцы теперь могут с помощью смартфона. Независимо от местонахождения владельца квартиры — на отдыхе, работе или в магазине — при звонке в домофон хозяин получает видеоизображение на экран своего девайса и может дистанционно отворить дверь. За территорией жилого комплекса наблюдают 113 камер. Данные с них доступны всем жильцам, использующим приложение «Ростелеком Ключ» в своем смартфоне.

Владислав Логинов, коммерческий директор группы компаний «СтоунСтрой»: «Жилой комплекс "Онегин. Дом у озера" — это современный квартал для тех, кто стремится к спокойной и уединенной жизни и одновременно хочет сохранить близость к центру города. Мы полностью завершили строительство объекта в конце прошлого года и сейчас уделяем особое внимание безопасности и удобству для наших жильцов. Вместе с "Ростелекомом” реализовали систему видеонаблюдения и бесключевого доступа в дом и уже видим результаты. Например, с помощью камер оперативно помогли жильцу найти утерянный велосипед ребенка — все решилось буквально за день. Такие технологии действительно работают: они не просто создают ощущение безопасности, а реально ее обеспечивают. Для нас важно, чтобы жители чувствовали, что о них заботятся».

Экосистему «Ростелеком Ключ» можно внедрить как в домах старого жилищного фонда, так и в новостройках, причем в масштабах целого микрорайона.

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Миллион жильцов многоквартирных домов по всей стране уже используют платформу “Ростелеком Ключ”. Всю цифровую инфраструктуру специалисты прокладывают на этапе котлована. После сдачи объекта владельцы заезжают в дома с полным комплексом телекоммуникационных решений: от скоростного интернета до умных сервисов. Наибольшей популярностью у тюменцев пользуются камеры видеонаблюдения, за ними по количеству установок идут умные домофоны. Спрос на шлагбаумы с распознаванием регистрационных номеров также растет с каждым годом. Тренд на интеллектуальные дома продолжает укрепляться, отвечая запросам жителей Тюменской области на удобство и спокойствие».

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России.