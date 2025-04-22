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Пампушка Дмитрий
|22.04.2025
|Цифровыми ключами «Ростелекома» пользуются более 3500 семей Тюменской области 1
|03.05.2024
|«Ростелеком» в Зауралье поддерживает клиентов, пострадавших от паводка 1
Пампушка Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9866 1
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