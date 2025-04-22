Получите все материалы CNews по ключевому слову
Логинов Владислав
|22.04.2025
|Цифровыми ключами «Ростелекома» пользуются более 3500 семей Тюменской области 1
Логинов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9892 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
|Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 116 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148259 1
|Россия - УФО - Курганская область 528 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1193 1
|Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 882 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.