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«Ростелеком» в Зауралье поддерживает клиентов, пострадавших от паводка

«Ростелеком» провел комплекс оперативных мероприятий для обеспечения работоспособности телеком-инфраструктуры в зонах затопления в Курганской области. Технические специалисты работают по усиленному графику дежурства.

Для исключения подтопления объектов связи специалисты компании заранее подняли оборудование в блок-контейнерах и демонтировали аппаратуру из попавших в зону паводка и отключенных от электроэнергии населенных пунктов.

Чтобы жители региона не остались без интернета и телефонии, было организовано несколько уровней резервирования питания, а на небольших объектах использовались передвижные электростанции мощностью до 10 кВт. Например, в селе Менщиково Курганской области станция, обеспечивающая телеком-услугами пять населенных пунктов Кетовского района, была отключена от внешнего электроснабжения. Чтобы жители оставались на связи с родными и близкими, работу оборудования обеспечивала передвижная электростанция, мощности которой хватало на 22 часа. Ежедневно в течение нескольких дней специалисты «Ростелекома» подвозили топливо для работы агрегата. На сегодняшний день все АТС в Курганской области работают в штатном режиме. Всего в регионе задействовано 46 стационарных, четыре передвижных дизельных и 28 бензоэлектрических электростанций.

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком», сказал: «Клиентам компании, чьи дома попали в зону подтопления, будет сделан перерасчет за те дни, когда абонент не пользовался услугами связи. На территориях, где жилье затоплено полностью и люди эвакуированы, перерасчет произведут в одностороннем порядке. Если территория подтоплена частично и есть клиенты, оставшиеся в домах, перерасчет будет проведен по заявлению пользователя. Также по мере открытия транспортного сообщения после обращения в компанию абонентам будет проведена бесплатная замена пострадавшего оборудования: приставок и Wi-Fi-роутеров, приобретенных либо взятых в аренду в “Ростелекоме”. Уточнить всю необходимую информацию можно по телефону единой службы поддержки компании 8-800-1000-800».

Специалисты «Ростелекома» продолжают круглосуточно дежурить в зоне половодья. Ежедневно в онлайн-режиме связистам поступает оперативная информация с прогнозами возможного подтопления населенных пунктов.

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