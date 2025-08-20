Разделы

Новый способ защитить аккаунт «Госуслуг» — одноразовый код в мессенджере Мах

Никому никогда не сообщайте логин, пароль и коды для входа в учетную запись «Госуслуг». А где получать эти коды — выбирайте сами. Сегодня появился еще один вариант — мессенджер Мах. В него придет одноразовый код (OTP-код). Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи «Госуслуг». Сервис разработан по закону о национальном мессенджере. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Чем удобен код в Мах

Это такой же надежный способ подтвердить вход, как и уже существующие, но с рядом преимуществ.

Защищает от мошенников. Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение — он не выдаст код и предупредит об опасности.

Не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если вы уже пользуетесь мессенджером Мах.

Позволяет получить код для входа на «Госуслуги» тем, кто не имеет возможности получать СМС.

Речь идет только о втором факторе защиты «Госуслуг». Для смены пароля и восстановления доступа к учетной записи по-прежнему нужно СМС.

цифровизация

Другие варианты второго фактора защиты «Госуслуг»: СМС-код, TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей, биометрия.

Как подключить одноразовый код в Мах

Войдите на «Госуслуги» в браузере вашего компьютера. Позже возможность появится в мобильной версии портала. После входа появится баннер с предложением подключить одноразовый код в Мах. Определитесь, на какое устройство вы хотите получать код, и убедитесь, что на нем установлен Мах. Код будет приходить только на него. Укажите это устройство как доверенное на «Госуслугах» — для этого отсканируйте QR-код на экране. В приложении Мах откроется чат «Коды подтверждения», в котором вы будете получать одноразовые коды. Они работают только для одной сессии.

Изменить свое решение и выбрать другой вариант защиты «Госуслуг» можно в любой момент в разделе «Безопасность» личного кабинета.

