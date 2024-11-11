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В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius

В систему управления доступом RooX UIDM добавлена поддержка протокола Radius. Это позволяет расширить спектр устройств и ПО, подключенных к единой учетной записи сотрудника. В рамках обновления появилась возможность подключать, в частности, VPN, WiFi, FTP-сервера, Linux-машины и RPD-сервера. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Большинство IAM-систем хорошо решают задачу централизации управления доступами в случае, когда доступ к системам осуществляется через web-протоколы (например, OAuth2.0, OIDC, SAML). Однако кроме таких систем у бизнеса, как правило, есть сетевая инфраструктура и сервисы, которые работают по другим протоколам.

Поддержка Radius-протокола в RooX UIDM дает возможность подключить к единой учетной записи сотрудника расширенный спектр устройств и ПО, в частности, VPN, WiFi, FTP-сервера, Linux-машины и RPD-сервера.

Возможности кастомизации сценариев входа в указанное ПО и устройства остаются почти такими же широкими, как и любых других сценариев, реализованных в RooX UIDM. Сценарии настраиваются согласно корпоративным политикам доступа, которые могут опираться на множество параметров (например, быть как организационными, так и риск-ориентированными). Единственное ограничение накладывает сам протокол Radius - для настройки многофакторной аутентификации можно использовать только способы, основанные на вводе текстовой информации (пароль, одноразовый код, ответ на секретный вопрос и т. д.).

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В новой функции поддержано подключение множества сетевых устройств доступа.

«Поддержка протокола Radius в RooX UIDM позволит компаниям быстрее и эффективнее реализовать стратегию ZTNA. Благодаря использованию централизованной учетной записи для входа в большее число приложений и устройств, будет проще соблюдать ИБ-политики и можно будет сэкономить на поддержке», — сказал директор по безопасной разработке RooX Константин Корсаков.

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