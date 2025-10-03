ActiveCloud помог медицинскому центру «УГМК-Здоровье» организовать безопасное хранение данных

ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, организовал для медицинского центра «УГМК-Здоровье» безопасное и высокопроизводительное хранение снимков пациентов. Провайдер развернул на своей облачной платформе CloudServer клиент-серверное решение Nextcloud, создав таким образом надежное хранилище данных для заказчика. Медицинский центр оценил высокую скорость выгрузки диагностических снимков, а также гибкое управление параметрами сервиса исходя из своих потребностей. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

Многопрофильный медицинский центр «УГМК-Здоровье» (Екатеринбург) предоставляет услуги международного уровня. Центр стал первым в России, получившим сразу пять сертификатов российской системы добровольной сертификации. В структуру «УГМК-Здоровье» входят поликлиники для взрослых и детей, хирургические стационары, родильный дом, центр ЭКО, центр реабилитации, диагностическая лаборатория и другие подразделения.

Ранее для хранения информации пациентов «УГМК-Здоровье» использовал платформу с открытым исходным кодом Nextcloud, которая была развернута на собственных мощностях. Но, столкнувшись с ограничением собственных ресурсов для хранения больших объемов данных, медицинский центр решил перейти на использование облачного хранилища. Для решения этой задачи «УГМК-Здоровье» выбрал ActiveCloud. Клиенту требовалось надежное хранение больших массивов информации с определенным функционалом, который бы включал возможность настройки доступа по ссылке, сроков хранения, администрирования прав и скорости дисков. Важным фактором при выборе стала как масштабируемость платформы, так и ее высокая нагрузочная способность. Поэтому хранилище было решено организовать на CloudServer — сервис соответствовал всем требованиям клиента. CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу. Серверы ActiveCloud размещены в сертифицированных геораспределенных дата-центрах уровня Tier III, находятся на территории Российской Федерации и отвечают самым высоким стандартам надежности и безопасности.

В рамках пилотного проекта медицинский центр интегрировал свои системы сбора данных с хранилищем Nextcloud на платформе CloudServer и провел комплексное нагрузочное тестирование. Решение успешно прошло проверку на устойчивость как к штатным, так и пиковым нагрузкам. Результаты пилотного проекта стали основанием для перевода хранения данных на платформу CloudServer на постоянной основе.

Для получения решения «под ключ» медицинский центр выбрал техподдержку уровня SLA Premium. Данный уровень предусматривает строгие гарантии по доступности хранилища данных и обеспечивает максимально оперативное реагирование технической поддержки. Кроме того, для «УГМК-Здоровье» был также подключен сервис резервного копирования Acronis.

«IaaS-проект для “УГМК-Здоровье” — наглядный пример того, как облачные технологии решают конкретные бизнес-задачи в здравоохранении. Наша платформа CloudServer доказала свою способность обеспечивать не только высокую доступность и безопасность больших объемов критически важных данных, но и гибкость, необходимую для адаптации под специфические процессы медицинского учреждения», — сказала Виктория Яскевич, Solution Sale ActiveCloud.

«Рост объемов данных, особенно медицинских изображений, требовал от нашего центра надежной, масштабируемой и безопасной платформы. Переход на облачное хранилище ActiveCloud стал для нас важным решением, позволившим обеспечивать бесперебойный доступ к диагностической информации и поддерживать неизменно высокое качество медицинских услуг. Решение на базе Nextcloud в CloudServer полностью отвечает нашим требованиям к производительности, контролю доступа и, что критически важно, к соответствию нормативным требованиям», — сказал Федор Калинин, начальник отдела информационных технологий «УГМК-Здоровье».