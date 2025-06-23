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Индексная книга (каталог) CNews*
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Березин Алексей


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «Яндекс» запускает бренд Team Yandex для развития киберспортивных проектов 1
26.02.2013 ActiveCloud by Softline запустила услугу аренды программ 1С 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Березин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7821 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 122 1
8532 1
Softline - Софтлайн 3017 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 553 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10635 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2102 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2648 1
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Яндекс - Team Yandex 1 1
Softline ActiveCloud - CloudServer 22 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6484 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11303 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367264, в очереди разбора - 750899.
Создано именных указателей - 177333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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