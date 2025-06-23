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Березин Алексей
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|«Яндекс» запускает бренд Team Yandex для развития киберспортивных проектов 1
|26.02.2013
|ActiveCloud by Softline запустила услугу аренды программ 1С 1
Березин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7821 1
|Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 122 1
|1С 8532 1
|Softline - Софтлайн 3017 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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