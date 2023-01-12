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ActiveCloud помог K&K Team развернуть платформу для проведения кибертурниров

Облачный провайдер ActiveCloud предоставил готовые облачные серверы (виртуальные машины) для развертывания платформы wisp.game ИТ-компании K&K Team для проведения киберспортивных турниров в России и Белоруссии. Запущенная платформа теперь может стать базой для организации чемпионатов по киберспорту в государственных учебных заведениях, коммерческих компаниях, любых иных командных турниров.

Команды из стран СНГ входят в число мировых лидеров по ряду дисциплин киберспорта. Их успехи мотивируют ИТ-разработчиков создавать условия для внедрения уникальных форматов продвижения киберспорта среди русскоязычных геймеров. Для компании K&K Team создание киберспортивной платформы стало по-настоящему амбициозной задачей. Отличительное свойство платформы wisp.game в её универсальности и широкой доступности для игроков разного уровня, включая тех, кто только планирует попробовать свои силы в киберспорте или планирует участие в крупных турнирах.

Для организации чемпионатов на платформе разработана турнирная сетка. Отбор участников происходит случайным образом благодаря вращению кольца. Преимущество в том, что игроки не смогут подготовиться к определенному сопернику, им придется импровизировать в ходе игры. Непредсказуемость повышает интерес к турнирам, гарантирует неожиданные результаты матчей. Второе нововведение касается команд, которые не смогли отобраться из первого кольца. Для них действует кольцо «второго шанса», которое позволит попасть в финал еще двум командам.

Решение работать с ActiveCloud было принято создателями киберспортивной платформы на основе соответствия критериям, в числе которых простота в использовании продукта CloudServer и эффективная техническая поддержка провайдера.

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«Нам был нужен надежный поставщик услуг, способный обеспечить бесперебойную и быструю работу платформы при минимальных затратах на развертывание и поддержку инфраструктуры, на простой сервиса. ActiveCloud обеспечивает высокую доступность серверной инфраструктуры, которую развернули и адаптировали для внедрения наших сервисов. Выбор ActiveCloud позволил нам получить лучший сервис за свой бюджет», – сказал директор K&K Team Игорь Криволь.

«Для ActiveCloud участие в перспективном проекте в сфере киберспорта – это новый опыт, расширяющий горизонты бизнеса и позволяющий приобретать новую экспертизу. Мы растем и развиваемся вместе с нашими клиентами, вносим свой вклад в становление киберспорта в России и Республике Беларусь. Такие проекты подтверждают нашу готовность предоставлять персональные условия компаниям в зависимости от уровня объема и сложности бизнес-задач», – сказала менеджер по развитию партнерской сети ActiveCloud Наталия Шемет.

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