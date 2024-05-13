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«Инфосистемы Джет» создала для «Газпромнефть-Гео» новое технологичное офисное пространство

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» обеспечила «Газпромнефть-Гео» новым технологичным офисным пространством. Современные мультимедийные решения превратили офис геологоразведочной компании в удобный и технологичный коворкинг.

Задачей «Газпромнефть-Гео» был перевод части сотрудников на гибридный формат с возможностью работать как в офисе, так и из дома. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов ИТ-блок компании совместно с технологическим партнером «Инфосистемы Джет» разработали концепцию коворкинга с функциональным рабочим пространством для взаимодействия проектных команд и специалистов без постоянно закрепленных за ними рабочих мест. Забронировать рабочее место можно заранее с помощью приложения на смартфоне или с планшетного мини-ПК, размещенного в коворкинге. Для быстрого поиска зарезервированного места в опенспейсе установлен интерактивный киоск с навигацией.

Для совместной работы в коворкинге «Инфосистемы Джет» установили пять интерактивных комплексов с возможностями ВКС, а также мультимедийную систему, которая позволяет проводить видеоконференции, просматривать и редактировать материалы с различных устройств прямо на интерактивном экране.

«Для эффективной работы в гибридном формате нам важно было предусмотреть множество нюансов: создать зоны для встреч и мозговых штурмов, сохранив при этом комфортный уровень шума, обеспечить высокотехнологичные рабочие места, предусмотреть зоны для хранения личных вещей, обеспечить сотрудников всеми необходимыми устройствами для удаленной работы. В результате была создана по-настоящему комфортная и функциональная зона коворкинга, отвечающая всем потребностям бизнеса, при этом гармонично встроенная в общий дизайн офиса», — отметил Антон Гаврилов, руководитель программы информационных технологий, связи и цифрового развития «Газпромнефть-Гео».

Для повышения комфорта работы в опенспейсе на рабочих местах были установлены широкоугольные USB-видеокамеры с разрешением , а также специальные светильники с технологией TrueSoft, которая позволяет добиваться более качественной цветопередачи при видеосовещаниях, обеспечивая свет кинематографического уровня.

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Все сотрудники получили беспроводные гарнитуры с трехуровневой гибридной технологией шумоподавления и удобным оголовьем, которые можно использовать не только в офисе, но и дома. В коворкинге справиться с лишним шумом помогает система маскировки звука. Благодаря такому техническому решению радиус зоны, в которой один человек может слышать речь другого, сокращается с 15 до 4 метров. Для проведения совещаний установлены две шумоизолированные кабины, оснащенные системами ВКС и BYOD.

«Маскировка звука едва заметна и по звучанию похожа на воздушный поток, она специально настроена на частоту и амплитуду человеческой речи, чтобы сделать ее менее разборчивой. Через эмиттеры, установленные на потолке, воспроизводится некогерентный фоновый шум, который создает звуковую завесу. Сотрудники по-прежнему могут общаться со своими соседями, но их больше не отвлекают разговоры на другом конце офиса», — сказал Яков Шапиро, руководитель направления мультимедиа центра сетевых решений «Инфосистемы Джет».

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