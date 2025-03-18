Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прохорова Екатерина
|18.03.2025
|ПВР или внутренние рейтинги: как банку подготовить ИТ-ландшафт к новым требованиям ЦБ 1
|12.07.2023
|IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве 1
Прохорова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1639 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1026 1
|Альфа-Банк 1783 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4830 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.