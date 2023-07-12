IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве

IBS и разработчик в сфере блокчейн-технологий Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому компании смогут предложить клиентам решения по цифровизации бизнес-процессов с использованием полностью российских технологий распределенных реестров.

Сотрудничество компаний также позволит IBS расширить спектр предлагаемых услуг в финансовом секторе и масштабировать существующий опыт децентрализованных информационных систем на новые отрасли и вертикальные рынки страны. Благодаря технологиям и решениям Web3 Tech IBS сможет решать «под ключ» задачи цифровых финансовых активов, распределенных реестров, документооборота и других задач, требующих децентрализованных хранилищ и гарантирующих обеспечение неизменности информации и прослеживание изменений данных.

Партнерство будет направлено на создание и развитие проектов в первую очередь в области финансовых технологий, здравоохранения, управления цепочками поставок и создания мультимодальных логистических платформ.

«По оценкам экспертов, к 2024 г. объем рынка блокчейна в России достигнет 400-500 млрд рублей. Использование технологии распределенных реестров открывает новые горизонты и возможности на финансовом рынке для нас и наших клиентов. Мы с нашими партнерами из Web3 Tech рады стоять у истоков отдельной ветки глобальных стратегических проектов цифровизации с использованием современных технологий», — сказала руководитель дирекции «Финансовые институты» IBS Екатерина Прохорова.

Web3 Tech — российский разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов, создатель блокчейн-платформы, входящей в реестр российского ПО. На основе технологий компании реализованы проекты для крупнейших частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, цифровая платформа распределенного реестра ФНС, финтех-сервисы Альфа-банка и другие решения, требующие децентрализованной и доверенной инфраструктуры.