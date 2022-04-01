Binance объявляет о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda для внедрения инноваций Web3

Binance, международная биржа и блокчейн-экосистема сегодня объявила о назначении Рохита Вада – бывшего корпоративного вице-президента Microsoft на роль технического директора, и Маюра Камата – бывшего вице-президента Agoda по продукту, — руководителем продукта. Об этом CNews сообщили представители Binance.

Вад будет руководить разработкой масштабируемых, совместимых и быстрых сервисов Web3. Он будет отвечать за обеспечение постоянной безопасности, стабильности и ликвидности биржи, а также за соблюдение актуальных нормативных требований в регионах, где присутствует платформа. Кроме того, Вад сосредоточится на значительном расширении команды инженеров, чтобы ускорить развитие организации.

Камат будет отвечать за все аспекты продуктовой стратегии, дорожной карты и развитие Binance. Он будет руководить командой по созданию продуктов, которые обеспечат массовое внедрение крипты и снизят порог входа в технологию Web3. Вад и Камат сосредоточатся на том, чтобы сделать сервисы Web3 более доступными и удобными для обычных людей, внедрив их в экосистему Binance.

«Моя карьера была сосредоточена на улучшении повседневной жизни с помощью технологий», – сказал Маюр Камат. – «Менее 10% интернет-населения владеют криптоактивами. Наша цель – донести преимущества технологии Web3 до широких масс, сделав продукт достаточно простым, чтобы его мог использовать любой человек в мире. Я горжусь тем, что могу принять участие в обеспечении финансовой свободы и инклюзивности для миллиардов людей».

«Мы работаем над множеством сервисов Web3, которые изменят жизни миллиардов людей, начиная со свободы денег», – сказал Рохит Вад. – «Я очень рад, что могу помочь сделать удивительные достижения технологии Web3 доступными для всех».

Вад присоединяется к Binance с более чем 30-летним опытом работы в области проектирования и разработки. До Binance и Microsoft он работал техническим директором в Google. Вад был одним из ключевых игроков, стоящих за разработкой Microsoft Teams и Skype.

У Камата за плечами 20-летний опыт работы в области технологий и продуктов. Ранее он занимал должность вице-президента по продукту в Agoda, где отвечал за поставки, финансы и маркетплейс. До этого он руководил продуктовыми командами в Hiya и Google. Также Камат стоял во главе продуктовой команды, которая разработала Gmail для мобильных устройств, Android for Work, Hangouts, Google Voice и Windows DRM.

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Binance – мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Платформа Binance предлагает портфель криптовалютных продуктов и возможностей. В их числе: торговля и финансы, образование, исследования и данные, благотворительность, инвестиции и инкубация, децентрализация и инфраструктурные решения и др.