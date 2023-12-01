Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки

Технологические компании Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное развитие продуктовых решений обеих компаний и дистрибуцию этих решений на рынках Африки и Азии. Ожидается, что первые совместные решения появятся уже в 2024 г.

Основной целью сотрудничества является интеграция блокчейн-технологий Web3 Tech в продуктовый портфель TechAbantu, в частности в систему электронного документооборота и управления цепочками поставок Odysseus. Продукты TechAbantu используются в России и африканских странах в отраслях горной промышленности, финансов, медиатехнологий.

Кроме того, TechAbantu выступит реселлером и интегратором продуктов и решений Web3 Tech — платформы для выпуска цифровых финансовых активов и токенизации, системы дистанционного электронного голосования, трансграничных платежей.

Также в рамках соглашения компании договорились о втором этапе партнерства, реализующем максимальную синергию между двумя центрами компетенций — о разработке совместного решения по кибербезопасности для промышленного интернета вещей.

«В текущих рыночных условиях для успешной российской ИТ-компании важно не только предлагать решения по импортозамещению, но и экспортировать свои технологии на дружественные рынки. Начиная с этого года, мы выбрали рынки стран Африки и Азии как одни из самых перспективных для экспортной деятельности. Именно там сейчас происходит ускоренная цифровизация многих государственных и бизнес-процессов, а также сформировался значительный спрос на технологии доверия. Мы рады стать партнерами TechAbantu — компании с сильной технологической экспертизой и успешным коммерческим опытом во многих странах. Уверен, что это партнерство значительно расширит компетенции наших компаний и предоставит заказчикам качественно новые решения для цифровизации», – отметил Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.

«Мы давно поняли, что рынки Африки, Азии и ближнего Востока очень заинтересованы в решениях на основе технологий распределенного реестра. Наши клиенты узнаю́т о новых возможностях применения этих технологий, таких как цифровые финансовые активы и автоматизация госсектора. Поскольку Web3 Tech является ведущим вендором подобных продуктов и решений, мы очень рады перспективе совместного развития, – сказала Дженнифер Трелевич, соучредитель и технический директор TechAbantu.

Ранее в рамках международной выставки Gitex Africa 2023 компания Web3 Tech уже объявила о готовности работать с рынком Африки; там же был подписан меморандум о взаимопонимании с марокканской ИТ-компанией DIGIUP.

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Компания Web3 Tech (ООО «Веб3 технологии») — разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ, создатель полностью отечественной блокчейн-платформы «Конфидент». На основе технологий компании реализованы проекты для крупнейших частных и государственных компаний в различных отраслях — федеральная система дистанционного электронного голосования, цифровая платформа распределенного реестра ФНС и другие решения, требующие распределенную и доверенную инфраструктуру.

Компания TechAbantu специализируется на разработке корпоративного ПО, технологиях распределенного реестра, больших данных и машинном обучении, а также смежных компетенциях. TechAbantu применяет свой опыт и в других технологических областях, чтобы дополнить возможности блокчейна и увеличить эффект от его применения. Компания также предоставляет услуги по внедрению и интеграции блокчейн-технологий.