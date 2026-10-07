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Web3 Tech Веб3 Технологии Веб3 Интегратор Волтари Vaultary Waves Enterprise

Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Волтари - Vaultary - Waves Enterprise
  • Web3 Tech — разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России, создатель блокчейн-платформы, входящей в реестр российского ПО. На основе технологий компании реализованы проекты для частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, цифровая платформа распределенного реестра ФНС, финтех-сервисы Альфа-Банка и другие решения, требующие децентрализованной и доверенной инфраструктуры.
  • Vaultary – цифровой депозитарий и ОИС ЦФА в рамках экосистемы группы Web3 Tech, предназначенный для учета и перехода прав на цифровые валюты, иностранные цифровые инструменты и ЦФА. Платформа цифрового депозитария администрирует адреса-идентификаторы в публичных блокчейнах и является отечественным кастодиальным решением по хранению и учету криптоактивов, отвечающему мировых стандартам хранения цифровых валют.

СОБЫТИЯ

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07.10.2026 Компания «Волтари» получила статус цифрового депозитария и провела первую сделку в формате междепозитарного взаимодействия 4
29.09.2026 Web3 Tech: итоги III квартала 2026 г. на глобальном и локальных рынках институционального web3 1
12.08.2026 Vaultary: цифровым депозитариям предстоит выстроить отдельный контур цифрового анализа 3
20.07.2026 Смарт-контракты: новый этап цифровизации или головная боль для бизнеса? Инфографика CNews 1
16.07.2026 В России впервые застраховали платформу кастодиального хранения от взлома 3
23.06.2026 Банк России включил «дочку» Web3 Tech в реестр ОИС по выпуску ЦФА 4
15.06.2026 Web3 Tech: России нужна собственная институциональная Web3-инфраструктура 1
26.05.2026 Web3 Tech запускает обучение для компаний, планирующих работу с цифровыми активами 1
22.04.2026 Web3 Tech развернет приватную программу поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty 1
09.04.2026 Web3 Tech: агентная экономика меняет логику финтеха – интерфейс уступает место ИИ-взаимодействию 1
18.03.2026 Web3 Tech запустила облачную версию платформы «Цифровое казначейство» 1
04.03.2026 Web3 Tech подвела итоги 2025 г.: рост выручки на 70% и фокус на формирование инфраструктуры для регулируемого крипторынка 1
31.07.2025 Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов 1
28.05.2025 Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора 1
26.03.2024 США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой» 1
16.01.2024 Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete 1
01.12.2023 Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки 3
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО 1
28.09.2023 В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием 1
12.07.2023 IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве 2
18.07.2022 Waves Enterprise запускает Raritet – NFT-маркетплейс для компаний и частных коллекционеров 1
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты 1
24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 4
08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна 1
15.09.2021 Федерация практической стрельбы России провела онлайн-голосование для оценки качества проведенных соревнований на базе сервиса Waves Enterprise 1
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
04.02.2021 Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux 1
29.12.2020 «Сбер» подключил к своей блокчейн-платформе распределенный реестр от Waves Enterprise 1
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 2
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 1
06.08.2020 Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины 1
06.08.2020 В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
16.07.2020 Microsoft и Waves Enterprise подписали меморандум о сотрудничестве по развитию корпоративного блокчейна в России 2
06.07.2020 В «ИКС Холдинге» создан «Центр блокчейн компетенций» 1
30.06.2020 Waves Enterprise запустила бета-версию сервиса электронного голосования на блокчейне 1
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 1

Публикаций - 43, упоминаний - 62

Web3 Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 152 6
Ростелеком 11053 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5728 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3202 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1845 3
Revolut 17 2
РКЦ - QApp - КуАпп 23 2
Т-Банк - Т-Технологии - Atomyze - Атомайз 30 2
Microsoft Corporation 25881 2
Bitfury Group 26 2
Крок - Croc 1971 2
Neoflex - Неофлекс 263 2
Эшелон НПО 155 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 75 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 844 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 251 1
Кометрика 16 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 117 1
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 15 1
Google LLC 12812 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Camunda - Camunda Services GmbH 50 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 1
Flant - Флант 236 1
Stripe 35 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 59 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 571 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
ConsenSys 3 1
GE Aerospace - GE Aviation Systems - Smiths Aerospace - General Electric Capital Aviation Services 7 1
Эшелон Технологии 10 1
Anthropic 221 1
Tyk Technologies 2 1
GoldenSource 4 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
МегаФон 10959 1
Amazon Inc - Amazon.com 3306 1
Yandex - Яндекс 9387 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9079 7
Альфа-Банк 1992 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 152 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 2
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 116 1
Starbucks 91 1
BlackRock 43 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 116 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 72 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Основа Холдинг ГК 29 1
Standard Chartered 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Ингосстрах СПАО 485 1
Visa International 1998 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Газпром нефть 747 1
Совкомбанк ПАО 321 1
СДМ-Банк 76 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
ФосАгро 178 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 5
Федеральное казначейство России 1958 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 4
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 289 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2145 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 188 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Россия-страна возможностей АНО 25 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 32 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 129 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1704 1
Кабинет министров Украины - Министерство юстиции Украины - Госинформюст 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4036 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2905 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 826 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 244 1
Linux Foundation - Free Standards Group 207 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1670 37
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 107 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 19
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1886 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 15
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 943 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6335 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14183 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5277 9
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 120 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23934 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14130 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3271 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24774 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13632 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18299 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12367 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1737 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5379 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14441 4
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 65 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2840 3
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 161 3
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 89 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1042 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1466 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18371 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3408 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5920 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8794 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6458 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 654 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5866 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6403 3
TP-Link Tether 55 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3738 2
Garantex - криптовалютная биржа 13 2
Microsoft Azure 1532 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 187 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Kaspersky Polys Voting Machine 17 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 326 1
Neoflex Reporting 27 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 12 1
Kaspersky Enterprise Blockchain Security 2 1
Microsoft Azure Blockchain Service - Microsoft Azure Blockchain as a Service 7 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Google Forms - Google Формы 82 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2524 1
Apache Airflow 81 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 71 1
Сбер - Sbercoin 2 1
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 34 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 37 1
MLflow 24 1
Neoflex Active Archive 8 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 292 1
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 225 1
Brightside Academy Ohio - блокчейн-сервис 1 1
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 236 1
Московский метрополитен - МосМетро 12 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 1
Neoflex Cloud Assessment Tool - NeoCAT 4 1
Web3 Tech - Raritet NFT-маркетплейс 1 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 153 1
Калихов Артем 22 22
Войтов Матвей 8 4
Кузьмичев Игорь 12 3
Путин Владимир 3475 2
Попов Сергей 170 2
Петросян Рачик 8 1
Новиков Павел 113 1
Набиуллина Эльвира 125 1
Плахов Дмитрий 10 1
Растопшин Павел 55 1
Асланян Ани 12 1
Гаврилов Антон 25 1
Петренко Сергей 33 1
Бутерин Виталий 30 1
Покровский Павел 3 1
Демяшкевич Светлана 6 1
Поляков Кирилл 21 1
Памфилова Элла 12 1
Додон Денис 3 1
Толкачев Артем 3 1
Баранов Олег 18 1
Рожков Артем 1 1
Максименко Татьяна 1 1
Воронова Юлия 5 1
Машин Сергей 1 1
Гугля Антон 13 1
Маслов Иван 3 1
Кузьмин Игорь 5 1
Алиев Руслан 7 1
Прохорова Екатерина 3 1
Левашенко Антонина 1 1
Шопник Герберт 23 1
Буканов Тимур 1 1
Илясов Алексей 7 1
Шишкин Дмитрий 6 1
Кайгородов Игорь 1 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Моднов Филипп 6 1
Антонов Кирилл 2 1
Алимов Азиз 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 4
Россия - ЦФО - Курская область 775 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 988 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 2
США - Огайо 291 1
Венера - планета Солнечной системы 299 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 26 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3512 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1280 1
Азия - Азиатский регион 5957 1
Ирландия - Республика 1055 1
Сингапур - Республика 1968 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1435 1
Россия - ЮФО - Севастополь 621 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1094 1
Канада 5096 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
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