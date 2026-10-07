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Web3 Tech Веб3 Технологии Веб3 Интегратор Волтари Vaultary Waves Enterprise
- Web3 Tech — разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России, создатель блокчейн-платформы, входящей в реестр российского ПО. На основе технологий компании реализованы проекты для частных и государственных компаний в различных отраслях — национальная система дистанционного электронного голосования, цифровая платформа распределенного реестра ФНС, финтех-сервисы Альфа-Банка и другие решения, требующие децентрализованной и доверенной инфраструктуры.
- Vaultary – цифровой депозитарий и ОИС ЦФА в рамках экосистемы группы Web3 Tech, предназначенный для учета и перехода прав на цифровые валюты, иностранные цифровые инструменты и ЦФА. Платформа цифрового депозитария администрирует адреса-идентификаторы в публичных блокчейнах и является отечественным кастодиальным решением по хранению и учету криптоактивов, отвечающему мировых стандартам хранения цифровых валют.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 43, упоминаний - 62
Web3 Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Калихов Артем 22 22
|Войтов Матвей 8 4
|Кузьмичев Игорь 12 3
|Путин Владимир 3475 2
|Попов Сергей 170 2
|Петросян Рачик 8 1
|Новиков Павел 113 1
|Набиуллина Эльвира 125 1
|Плахов Дмитрий 10 1
|Растопшин Павел 55 1
|Асланян Ани 12 1
|Гаврилов Антон 25 1
|Петренко Сергей 33 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Покровский Павел 3 1
|Демяшкевич Светлана 6 1
|Поляков Кирилл 21 1
|Памфилова Элла 12 1
|Додон Денис 3 1
|Толкачев Артем 3 1
|Баранов Олег 18 1
|Рожков Артем 1 1
|Максименко Татьяна 1 1
|Воронова Юлия 5 1
|Машин Сергей 1 1
|Гугля Антон 13 1
|Маслов Иван 3 1
|Кузьмин Игорь 5 1
|Алиев Руслан 7 1
|Прохорова Екатерина 3 1
|Левашенко Антонина 1 1
|Шопник Герберт 23 1
|Буканов Тимур 1 1
|Илясов Алексей 7 1
|Шишкин Дмитрий 6 1
|Кайгородов Игорь 1 1
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
|Моднов Филипп 6 1
|Антонов Кирилл 2 1
|Алимов Азиз 6 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
|Ведомости 1526 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.