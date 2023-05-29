Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта

Правительство России отказалось от идеи создания национальной криптобиржи. Вместо них планируется устанавливать правила учреждения и работы действующих финансовых структур, связанных с криптовалютой. Существующие биржи будут помогать бизнесу в проведении трансграничных расчетов, возможно, против них будут вводить ограничения, считают эксперты. Участники рынка уверены, что новый механизм поможет снизить санкционные риски и вероятность кибератак, а также поддержит конкуренцию.

Новые правила для крипты

Российские власти не поддержали идею создания национальной криптобиржи. Вместо этого, вероятно, буду установлены определенные правила учреждения и работы финансовых структур, связанных с криптовалютой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В связи с тем, что криптобиржи станут помощниками бизнеса для проведения трансграничных расчетов (за пределами России), а их работа может восприниматься в контексте возможного обхода западных санкций, против них может начаться работа по введению новых ограничений. Плюс к этому, будут появляться и новые организации, которые должны соответствовать правилам, добавил собеседник издания.

Аксаков считает, что регулятором работы криптобирж, вероятно, выступит Центробанк (ЦБ), а в законопроекте об экспериментально-правовых режимах в отношении него пропишут соответствующие правила.

В Минфине ранее также не поддерживали концепцию учреждения одной национальной криптобиржи. Была идея законодательного регулирования возможности создания бизнесом независимых подобных площадок. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков. Он говорит, что в ведомстве склоняются к варианту комплексного регулирования цифровых валют. С ЦБ в этом вопросе достигнут компромисс: считается возможным сделать проведение международных расчетов и обменных операций с криптовалютой в рамках экпериментально-правового режима, а майнинг ввести в правовое поле.

Фото: Pixabay Binance по-русски : создание и работа криптобирж в России обзаведутся правилами

Заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов в беседе с изданием подчеркнул преждевременность разговора о российских биржах в классическом понимании этого слова. Вероятно, это будут организации-помощники во взаимодействии между экспортерами и импортерами и в проведении трансграничных операций в криптовалюте. Возможно, за счет них российский бизнес сможет расплачиваться, например, за параллельный импорт, пояснил он.

Бизнес солидарен

Участники рынка поддерживают идею отказа от организации национальной криптобиржи и соглашаются с необходимостью установки правил учреждения и работы таких систем.

Директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко сообщил «Ведомостям», что это поможет минимизировать риски новых санкций, кибератак на инфраструктуру, а также исключить случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке. Он считает, что необходимо ограничение в подключении к площадкам неквалифицированных инвесторов, по крайней мере на первых этапах. Для иностранных криптобирж, желающих работать в России, следует ввести специальные требования, связанные в том числе с безопасностью и конфиденциальностью информации о российских клиентах, добавил Огиенко.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын сказал CNews, что обсуждаемый Госдумой, ЦБ и Минфином проект криптобирж напоминает не столько организацию известных Coinbase или Binance, сколько специализированные банковские структуры, через которые Россия выплачивала советский государственный долг. И в этом смысле их задачей станет обеспечение устойчивости трансграничных торговых операций.

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«Система, состоящая из нескольких организаций, может оказаться более жизнестойкой, чем одна государственная криптобиржа, подобно тому, как распределенная сеть интернет пережила все глобальные корпоративные и государственные сети. Контролировать деятельность таких организаций будут Банк России и Минфин», — добавил Делицын.

От слова к делу

Обсуждение создания национальной криптобиржи, площадок для декларирования, конвертации и оборота цифровых валют началось в конце 2022 г. Для этих целей депутаты готовили проект поправок в закон «О цифровых активах». Тогда эксперты полагали, что для этих целей не будет необходимости в больших финансовых вложениях со стороны государства, а главной проблемой реализации проекта будет нехватка квалифицированных кадров.



Тогда же Центробанк условно поддержал законопроект о правовом регулировании майнинга. Регулятор согласился дать возможность российским майнерам продавать криптовалюту, но только на иностранных биржах и, может быть, в рамках экспериментальных правовых режимов на территории России.

Легализацией майнинга озаботились еще в ноябре 2022 г. В Госдуму был внесен законопроект, легализующий майнинг криптовалюты и ее продажу. Продавать криптовалюту по проекту предполагалось только через зарубежные ИТ-ресурсы либо в рамках экспериментального правового режима, а рекламу крипты предлагали полностью запретить.

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В январе 2023 г. власти начали рассматривать вопрос о введении налогов для майнеров криптовалюты. Минфин посчитал логичной уплату налогов на прибыль. Предлагалось установить либо сбор в 7-15% как аналог единого налога на вмененный доход, либо налог на прибыль — 20%. Как отмечали эксперты, крупные майнинговые предприятия уже давно платят налоги по ставке 20%, однако такие платежи могут «задушить» молодые компании.

Весной 2023 г. Россия поднялась на второе место в мире по объемам майнинга криптовалюты. Эксперты считали, что все дело в законодательных ограничениях, введенных в Казахстане и Китае, которых стране удалось обогнать. Не последнюю роль сыграла также дешевизна электроэнергии в ряде российских регионах. Первая строчка рейтинга остается за майнерами из Америки.