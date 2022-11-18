Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу

В Госдуму внесен законопроект, легализующий майнинг криптовалюты и ее продажу. Продавать криптовалюту можно будет только через зарубежные ИТ-ресурсы либо в рамках экспериментального правового режима. В то же время предполагается запретить рекламу криптовалюты.

Законопроект о майнинге

В Государственную Думу внесен законопроект о легализации майнинга и обращения криптовалют. Документ подготовлен рядом депутатом, включая председателя комитета Госдумы Анатолия Аксакова, и представляет собой поправки в Закон «О цифровых финансовых активах», который был принят в 2020 г.

Закон о ЦФА вводил понятия цифровой валюты, организации выпуска цифровой валюты и организации обращения цифровой валюты. В то же время закон запрещает физическим и юридическим лицам использовать цифровые валюты в качестве средства платежа за товары и работы.

Законопроект подразумевает, что майнингом цифровой валюты является деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и получения вознаграждения в цифровой валюте.

В Госдуму внесен законопроект, легализующий майнинг криптовалюты и ее продажу

Под майнинг-пулом понимается объединение мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным владельцм (участникам майнинг-пула) и применяемых для целей майнинга, в результате которого осуществляется распределение полученной цифровой валюты между владельцами указанных вычислительных устройств.

Под созданием цифровой валюты в России понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и пользовательского оборудования, размещенного на территории России, направленные на возникновение цифровой валюты.

Правительство по согласованию с Центробанком устанавливает требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула. Контроль за соблюдением указанных требований к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет осуществлять уполномоченный Правительством орган власти.

В случае получения цифровой валюты в результате майнинга лицо, осуществляющее майнинг, обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты, а также информацию об уникальной последовательности символов, используемых для учета операций с цифровой валютой, зачисляемой в результате майнинга, лицу, осуществляющему майнинг (адрес-идентификатор). Порядок и сроки должны быть отдельно установлены законом.

Как продавать криптовалюту

Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, в двух случаях. Первый случай предполагает, при совершении сделок с этой валютой не будут использоваться объекты российской информационной инфраструктуры. Тогда к лицам, осуществляющим майнинг, не будут применяться требования Закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз Безопасность

Второй случай предполагает работу в рамках экспериментального правового режима с использованием российской информационной инфраструктуры и уполномоченной организации. Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ» был принят в 2020 г. данный закон подразумевает, что Центробанк может сроком на три года устанавливать экспериментальный правовой режим для проектов в финансовой сфере.

Запрет на рекламу криптовалюты

Законопроект также запрещает рекламу или предложения в ином форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров, в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты (за исключением майнинга цифровой валюты).

Для чего нужен новый законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что при принятии Закона о ЦФА регулирование вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, должно быть обеспечено в рамках дополнительного законодательного регулирования, которое до сих пор не принято. В то же время деятельность по майнингу в России и так получила активное развитие.

Принятие законопроекта позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых платежей. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью, полагают авторы законопроекта.