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Аэрокосмическая инновационная долина ИНТЦ инновационный научно-технологический центр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Аэрокосмическая инновационная долина ИНТЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
|МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 1
|Семенов Тимофей 6 1
|Безделов Сергей 8 1
|Рунец Игорь 4 1
|Новицкий Павел 1 1
|Береснев Вячеслав 6 1
|Путин Владимир 3454 1
|Соловьев Александр 120 1
|Ткачев Антон 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
|Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.