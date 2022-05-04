Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2022 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. №232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»

Решено создать ГИС в сфере противодействия коррупции «Посейдон». Ее координатором назначена администрация Президента РФ, а оператором – ФСО.

ГИС нужна для информационно-аналитического обеспечения деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе для проведения с использованием информационных технологий анализа и проверок на соблюдение ограничений, запретов и требований.

Сведения в ГИС должны будут передавать федеральные и региональные госорганы, органы федеральной территории «Сириус», Банк России, госкорпорации и госкомпании, государственные внебюджетные фонды, публично-правовые компании, организации, созданные для выполнения поставленных перед федеральными властями задач. ГИС будет взаимодействовать с другими информсистемами, содержащими данные, которые могут быть использованы для противодействия коррупции. Определена структура системы. В нее входит в том числе специальное ПО «Справки БК».

Скорректирован ряд актов в сфере противодействия коррупции.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 14 апреля 2022 г. №203 «О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Решено образовать Межведомственную комиссию Совбеза по обеспечению технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ). Утверждены положение о ней и ее состав.

К функциям комиссии отнесены в том числе анализ технологической независимости объектов критической информационной инфраструктуры от иностранных технологий; прогнозирование, выявление и оценка внутренних и внешних угроз национальной безопасности; разработка основных направлений совершенствования правового регулирования в области обеспечения технологического суверенитета.

Комиссия работает на плановой основе. Заседания проводятся не реже раза в квартал. Решения принимаются большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. №228 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по должностям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. №648»

В состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по информационной безопасности включены первый заместитель Генерального прокурора РФ и заместитель директора Росгвардии.

В то же время из состава комиссии исключен начальник Главного управления связи Росгвардии – заместитель начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2022 г. №754 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным аккредитованным системообразующим организациям в сфере информационных технологий, а также организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации в сфере информационных технологий»

Правительство запускает программу льготного кредитования аккредитованных системообразующих ИТ-компаний. Они смогут получить в 2022 г. кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке до 11% годовых.

Для отдельной компании лимит заёмных средств составляет 10 млрд руб., для группы компаний – 30 млрд руб. Срок кредитования – 12 месяцев. На период действия кредитного договора компании должны обеспечить сохранение занятости на уровне не менее 85% среднесписочной численности работников.

Участвующим в программе банкам будут компенсированы недополученные доходы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2022 г. №735 «О создании инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина»

Решено создать инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Установлены правила его функционирования, в том числе требования к участникам проекта. Основные направления деятельности: аэрокосмические системы и технологии; радиотехника, электротехника, электроника; информационные системы и технологии; биомедицинские технологии и медицинские изделия.

Инициатор проекта – Московский авиационный институт. Определена управляющая компания центра. Образован соответствующий фонд, утвержден его устав.

Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. №586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации»

Попавшим под санкции банкам и НФО разрешили не раскрывать (не предоставлять) информацию в рамках Законов об АО и ООО, о рынке ценных бумаг, о центральном депозитарии, об организованных торгах, о клиринге, об инвестфондах, об НПФ, об организации страхового дела, об МФО, а также инсайдерскую информацию, информацию об органах управления и о деятельности, консолидированную финотчетность.

ФНС ограничит доступ к соответствующим сведениям и документам ЕГРН, а по заявлению – также к информации госинформресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По уведомлению состав, объем раскрываемой информации ограничат ЦБ, центральные депозитарии и организаторы торговли.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. №682 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий, и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 г. №785»

Аккредитованные ИТ-компании смогут получить льготный кредит по ставке не более 3% годовых. При этом они должны: на период действия кредитного договора сохранить занятость не менее 85% средней численности работников по отношению к 1 марта 2022 г.; индексировать зарплаты сотрудников на размер инфляции как минимум раз в год; отказаться от выплаты дивидендов на срок действия кредитного договора.

По таким кредитным договорам субсидия предоставляется уполномоченному банку в размере 100% ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на каждую дату начисления процентов.

Решение о соответствии ИТ-компании требованиям будет принимать Минцифры на основе экспертизы, проведенной «Центром экспертизы и координации информатизации».

Также уточнены некоторые иные условия льготного кредитования.

Распоряжение Правительства РФ от 11 апреля 2022 г. №844-р

В 2021 г. государства – участники СНГ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере охраны и защиты прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзор и Роспатент назначены уполномоченными (компетентными) органами России по реализации соглашения.

Распоряжение Правительства РФ от 11 апреля 2022 г. №836-р

С 1 июля 2022 г. информация о пестицидах и агрохимикатах будет вноситься в ФГИС прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, которая обеспечит учет их партий при обращении, анализ представленных сведений и контроль за их достоверностью.

Правительство утвердило перечень сведений, содержащихся в ФГИС ППА, которые будут размещаться для общего пользования, в том числе в интернете, а также в форме открытых данных. В их числе – информация об ИП или организации, применяющих пестициды и агрохимикаты; кадастровые номера земельных участков, где применяют такие вещества; даты работ по их применению.

Распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 г. №599 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий»

Правительство скорректировало правила субсидирования Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий.

В частности, установлено, что размер гранта составляет не менее 20 млн руб. и не более 300 млн рублей. Уточнена формула для его расчета.

Отчет о достижении значения результата субсидирования формируется ежеквартально нарастающим итогом. Уточнены требования к участникам конкурсного отбора и получателям гранта. Предусмотрен мониторинг достижения результата предоставления субсидии.

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2022 г. №598 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий»

Российскому фонду развития информационных технологий выделяются субсидии в целях поддержки проектов по разработке и внедрению российских решений в ИТ-сфере. Скорректирован порядок.

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Установлено, что размер гранта, предоставляемый фондом за счет субсидии, составляет не менее 20 млн и не более 500 млн руб. Для особо значимых проектов – не более 6 млрд руб. Речь идет о ключевых проектах, разработка которых направлена на устранение рисков и последствий санкций против России и на обеспечение ускоренного развития ИТ-отрасли. Перечень особо значимых проектов утверждает Минцифры на основании решения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Если соглашение о предоставлении гранта невозможно исполнить в установленные сроки, то на основании обращения получателя гранта может быть принято решение об увеличении сроков реализации проекта, в том числе максимальных сроков, но не более чем на 6 месяцев, при представлении получателем гранта обоснований таких изменений. Решение о внесении таких изменений в проект принимается комиссией.

Уточнены требования к проектам по разработке российских решений в ИТ-сфере.

Распоряжение Правительства РФ от 1 апреля 2022 г. №731-р

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Расширен перечень предоставляемых в 2022 г. субсидий, получатели которых определяются без использования ГИИС «Электронный бюджет».

Список дополнили субсидии Минспорта на поддержку организаций, реализующих проекты в сфере физкультуры, массового спорта и спортивного резерва, а также на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физподготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, поддержку массового физкультурно-спортивного движения.

Приказ Министра обороны РФ от 19 апреля 2022 г. №234 «Об установлении Порядка утверждения экспортной комплектации тактико-технических характеристик продукции военного назначения и согласования объема информации о ней, сообщаемой иностранным заказчикам»

Новым порядком, в частности: уточнены правила оформления паспорта экспортного облика и рекламного паспорта; определено, в отношении какой продукции военного назначения паспорта экспортного облика проходят дополнительное согласование с органами военного управления; установлено проведение Военно-научным комитетом Вооруженных Сил РФ анализа обоснованности отказов органов военного управления в согласовании паспортов или нарушения сроков рассмотрения документов; скорректированы формы паспортов.

Прежний порядок признан утратившим силу.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 26 апреля 2022 г. «Госуслуги заранее примут заявления по выплате на детей от 8 до 17 лет»

Президентом была установлена новая денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. С 26 апреля 2022 г. на портале госуслуг родители могут заполнить и отправить заявки на ее получение, а 1 мая они будут автоматически направлены в ПФР.

На новую выплату можно претендовать, если ребенок является гражданином РФ и живет в России; ребенку уже есть 8 лет, но еще нет 17; заявление подает один из родителей или законный представитель с российским гражданством и постоянным проживанием в России; среднедушевой доход семьи – не более регионального прожиточного минимума; имущество семьи не более установленного перечня; у взрослых членов семьи в расчетном периоде был доход или уважительная причина его отсутствия.

Размер выплат рассчитывается индивидуально и составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей в регионе. Если родитель уже получает пособие на детей от 8 до 17 лет, он все равно может перейти на новую выплату. При снижении семейного дохода выплаты могут быть увеличены. Уменьшить выплаты не могут. Если в новой выплате отказано, семья продолжит получать ранее назначенное пособие.

Данные для заполнения заявления автоматически включаются в форму из личного кабинета на Госуслугах. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. При положительном решении деньги начнут перечислять в течение 5 рабочих дней после назначения выплаты.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 19 апреля 2022 г. «На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку от армии для ИТ-специалистов»

Аккредитованные ИТ-компании с 19 апреля могут подать на Госуслугах заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников.

Заявления на Госуслугах будут приниматься до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

После того, как сотрудник получит повестку, он должен явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 14 апреля 2022 г. «Открыт набор по проекту «Цифровые профессии»

Минцифры объявляет набор на обучение по проекту «Цифровые профессии». Дополнительное ИТ-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно будет доступно жителям всех регионов старше 16 лет.

Полностью бесплатно пройти обучение могут инвалиды и безработные, стоящие на учете в центре занятости. Со скидкой в 75% – родители с детьми до 3 лет с низкой зарплатой, а также безработные, которые не стоят на учете в центре занятости.

Скидкой в 50% могут воспользоваться: родители с детьми до 3 лет с зарплатой выше средней по региону; студенты; работники бюджетных организаций; граждане с зарплатой ниже средней по региону.

Записаться на курс можно на Госуслугах.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 13 апреля 2022 г. «ИТ-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах»

Минцифры сообщает о направлении аккредитованным ИТ-компаниям писем с правилами оформления отсрочки от армии для сотрудников.

Работодатели могут подать заявку на Госуслугах с 19 апреля. Приведены условия включения сотрудников в список для получения отсрочки.

Заявления на Госуслугах принимаются до 1 мая. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 12 апреля 2022 г. «ИТ-отрасль расширила свое представительство в Минцифры России»

В Минцифры прошло заседание оперштаба по ИТ-отрасли, на котором участники обсудили реализацию мер поддержки по 34 направлениям.

Для ускоренной проработки мер поддержки ИТ-ассоциации предложили по каждому направлению назначить ответственного, который будет консолидировать мнения компаний, готовить материалы по сегменту и оказывать аналитическую поддержку.

Минцифры предложило ответственных по сегментам назначить советниками министра, работающими на общественных началах. Так Министерство интегрирует представителей отрасли в процесс принятия решений.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 8 апреля 2022 г. «Малый и средний бизнес сможет приобрести новые программные продукты со скидкой 50%»

Минцифры сообщает о начале нового отбора облачного ПО для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.

Правообладатели могут подать заявку на портале госуслуг. Программа позволяет субъектам МСП приобрести ПО российских производителей за половину стоимости. Остальные 50% стоимости лицензии производителям ПО компенсируют из федерального бюджета. В настоящее время доступно более 130 программных продуктов от 29 российских производителей.

От предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Достаточно находиться в реестре МСП. ПО приобретается привычным способом на сайте производителя.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 5 апреля 2022 г. «Минцифры запустит маркетплейс российского ПО»

Минцифры открыл прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского ПО. Соответствующая форма опубликована на портале госуслуг. Для заполнения нужна авторизация в качестве юрлица. Обязательное условие – включение в реестр российского ПО.

Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системам, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить. Портал может заработать уже в текущем месяце.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 4 апреля 2022 г. «Минцифры предлагает отменить штраф за продажу техники без предустановленного российского ПО»

Минцифры предлагает ввести мораторий на штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО. При этом соответствующие поправки к КоАП РФ не коснутся производителей техники. За ними сохранится обязательство по предустановке ПО.

Из-за приостановки деятельности некоторых зарубежных компаний Правительство РФ разрешило параллельный импорт товаров. При этом российское законодательство требует, чтобы производители предустанавливали отечественное ПО. Если ПО не предустановлено, то производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия.

Министерство напомнило, что отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 г. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 апреля 2022 г. «Внимание: Роскомнадзор предупреждает о рассылке фейковых писем от имени ведомства»

Участились случаи рассылки гражданам и организациям электронных писем якобы от имени Роскомнадзора.

Сообщается, что Роскомнадзор массовой рассылкой писем не занимается. Вышеуказанные письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения. Открытие таких писем или файлов может дать злоумышленникам удаленный доступ к устройствам получателя и содержащимся на них данным.