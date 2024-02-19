Ассоциация промышленного майнинга назвала срок запуска крупнейшего ЦОДа на Дальнем Востоке

Компания «Битривер-Б» (входит в группу компаний BitRiver — оператора центров обработки данных для энергоемких вычислений), резидент территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», планирует ввести в работу крупнейший на Дальнем Востоке центр обработки данных (ЦОД) для энергоемких вычислений во втором полугодии 2024 г. в рамках соглашения с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Проектная мощность ЦОДа — 100 МВт. На сегодняшний день инвестиции BitRiver в проект превышают 1,4 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители BitRiver.

Строительство ЦОДа на ТОР «Бурятия» началось в 2022 г.. Несмотря на включение компании в санкционный список Минфина США, «Битривер» выполнит реализацию инвестиционного проекта в 2024 г.

Новый ЦОД станет якорным предприятием, вокруг которого в Республике Бурятия будет формироваться ИТ-кластер нового технологического уклада в соответствии с целями развития цифровой экономики России. Кроме того, компания будет предоставлять комфортные условия труда, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, принимать на работу выпускников местных учебных заведений, сотрудничать с вузами и принимать на практику студентов.

На предприятии будут работать порядка 120 высококвалифицированных специалистов. Особое внимание будет уделено реализации программы роста молодых кадров для отрасли высоких технологий.

В настоящее время происходит взаимное проникновение двух сквозных технологий — блокчейна и искусственного интеллекта. В этом смысле новые центры обработки данных для энергоемких вычислений служат инфраструктурным заделом для выполнения задачи развития цифровой экономики и искусственного интеллекта, в частности. Вся сфера высокопроизводительных и энергоемких вычислений в России, особенно с учетом тенденции повсеместного использования искусственного интеллекта, к 2035 г. может потреблять до нескольких десятков ГВт.

В компании подчеркнули, что крупнейшие институциональные и частные заказчики из России, СНГ, Персидского залива, Китая и других стран БРИКС уже проявили интерес к объекту. В середине февраля 2024 г. один из крупнейших в мире вендоров оборудования для технологии искусственного интеллекта посетил площадку и оценил ее пригодность для решения задач ИИ. ЦОД будет специализироваться на высокопроизводительных энергоемких вычислениях, в том числе майнинге, предоставлении облачных и других передовых цифровых услугах.

«Налоговые льготы и административные преференции режима ТОР создают комфортные условия для бизнеса, повышают экономическую эффективность проектов резидентов. Компания «Битривер-Б» реализует проект в одной из приоритетных для развития страны отраслей, который выведет на новый уровень ИТ-инфраструктуру в Республике Бурятия, позволит формировать востребованные кадры в области цифровых технологий. Помимо нулевых налогов на землю, имущество, сниженные до 7,6% страховые взносы, пониженной ставки по налогу на прибыль инвестору оказывается инфраструктурная поддержка», - сказал заместитель директора КРДВ Бурятия по работе с резидентами Денис Емельянов.

На ТОР «Бурятия» реализуют проекты 17 резидентов, которым предоставляются меры государственной поддержки. В рамках соглашений с КРДВ инвесторы вкладывают 13,8 млрд руб., создают свыше 1,2 тыс. рабочих мест. Фактически вложено более 3,68 млрд руб., создано около 270 рабочих мест.