Сбербанк и BitRiver объявили о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и BitRiver объявили о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены развивать долгосрочные партнерские отношения для наиболее эффективной реализации проектов цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители BitRiver.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут: взаимодействие в цифровой трансформации и применение передовых практик создания и развития цифровых технологий в сфере деятельности по обработке данных, сопровождению компьютерных систем и смежных направлениях; взаимодействие в рамках развития искусственного интеллекта (ИИ), повышение качества обслуживания по цифровым сервисам, снижение издержек на обслуживание за счет применения инновационных технологий и повышения эффективности работы сотрудников; реализация совместных образовательных и популяризирующих проектов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости страны. Сегодня производительность труда напрямую связана с цифровизацией и использованием ИИ. Совместная реализация проектов с крупнейшим российским банком позволит BitRiver сделать еще один шаг на пути к усилению цифрового и финансового суверенитета России», — сказал Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver.

По итогам I полугодия 2024 г. Россия подтвердила второе место на мировом рынке майнинга и опередила США по его темпам роста. Энергоемкие блокчейн-вычисления усилили позиции страны в области финансов и ИТ, создана база для реализации масштабных проектов в области ИИ.