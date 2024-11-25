От грандиозного спада к величайшему подъему. В России бум спроса на «железо» для майнинга – добыча криптовалюты вновь приносит прибыль

В России почти втрое выросли объемы продаж оборудования для майнинга на фоне удорожания биткоина и многих ключевых токенов на глобальном рынке. Пару лет назад в стране и мире была противоположная ситуация – компании, чей бизнес завязан на майнинге, а также частные «криптошахтеры» избавлялись от своего «железа» по бросовой цене чтобы избавиться от долгов, в том числе и за электричество.

Биткоин нужен всем

Россия столкнулась со стремительным ростом спроса на специализированное оборудование для добычи криптовалют, пишет «Коммерсант». Опрошенные изданием эксперты напрямую связывают это с быстрым удорожанием главной криптовалюты мира – биткоина. Его курс в последние недели ежедневно бьет новые рекорды.

В ноябре 2024 г. продажи «железа» для майнинга увеличились в два-три раза в сравнении с предыдущими месяцами, сообщили «Коммерсанту» в компании BitRiver. По словам другого источника издания на рынке майнинга, если во II и начале III квартала 2024 г. покупатели заказывали приблизительно по 30 устройств в неделю, то уже в сентябре 2024 г. (конец III квартала) этот показатель вырос до 200, а к ноябрю – до 600. Это уже, фактически, 20-кратный рост.

Что до биткоина, то он начал дорожать сразу после выборов Президента США и уверенной победы в них Дональда Трампа (Donald Trump). К 10 ноября 2024 г. его курс преодолел отметку $80 тыс. (данные профильного портала CoinDesk). Спустя еще две недели биткоин подорожал до $98 тыс. Для сравнения, в сентябре 2024 г. курс этого токена достигал максимум $64 тыс.

Причины и следствия

По словам опрошенных изданием экспертов, повышенный спрос на майнинговое оборудование – вечное следствие роста стоимости криптовалют. Это много раз происходило и раньше, например, в конце 2017 г., когда биткоин впервые в истории всего за пару месяцев достиг отметки в $20 тыс.

Kanchanara / Unsplash На майнинге биткоина вновь можно заработать

Но у происходящего сейчас на крипторынке есть еще одно потенциальное следствие – в прошлые разы, когда виртуальные деньги резко дорожали, на рынке оборудования для их добычи, будь то специализированное «железо», самодельные фермы или отдельные видеокарты, образовывался дефицит.

Эксперты не исключают повтора ситуации и в нынешних реалиях. Также они отмечают, что резкий бум спроса всегда порождает не только дефицит продукции, но и рост цен. В «Майнинг Групп» сообщили «Коммерсанту», что уже фиксируют 10-15-процентное подорожание оборудования для добычи криптовалюты. К концу ноября 2024 г. средняя стоимость за одного специализированного устройства для майнинга в России составляла около 400 тыс. руб.

Закон помогает

Майнинг как деятельность существует уже очень давно – и в мире, и в России. Однако отечественное законодательство в течение очень длительного времени совершенно не регулировало этот вид деятельности.

Первые попытки изменить это власти начали предпринимать в 2020 г., в самый разгар пандемии коронавируса. На тот момент еще не было ясности, как именно будет регулироваться майнинг в России, но в числе первых идей было даже уголовное преследование за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой. С такой инициативой в ноябре 2020 г. выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет.

Следующей идеей государства в начале 2022 г. стал полный запрет на любые операции с криптовалютой на территории России. Инициатива исходила от Центробанка, но Президент России Владимир Путин не поддержал ее.

Затем началась разработка полноценного законопроекта для регулирования майнинга в России. Он был принят летом 2024 г., а осенью 2024 г. появился список регионов, в которых майнинг оказался под частичным запретом из-за дефицита электроэнергии.

По мнению опрошенных изданием экспертов, появление нового закона положительно повлияло на рост спроса на майнинговое оборудование, так как появилось «более четкое и понятное нормативно-правовое регулирование. До появления закона «инвесторы опасались вкладывать средства в производство криптовалют», сказал изданию СЕО Tehnobit Александр Пересичан. «Нынешний рост заказов отражает накопившийся спрос с начала года (2024 г. – прим. CNews), когда инвесторы придерживали инвестиции в проекты до прояснения деталей нового законодательства», – добавил он.

Майнить, пока выгодно

Несколько лет назад на фоне обвала курса биткоина майнеры со всего мира начали распродавать оборудование. В числе первых к этому подключились компании, построившие весь свой бизнес на добыче криптовалюты. Они избавлялись даже от нового, еще не подключенного «железа», лишь бы выкарабкаться из долговой ямы.

Россию этот «тренд» тоже не обошел стороной, но зацепил, как сообщал CNews, в первую очередь частных майнеров. Они завалили классифайды объявлениями о продаже подержанных видеокарт, поскольку их заработка на майнинге перестало хватать даже на оплату счетов за электричество.

К концу 2024 г. ситуация изменилась. Как пишет «Коммерсант», сейчас рентабельность майнинга в России «довольно высока». «После халвинга биткойна весной 2024 г. себестоимость добычи в России выросла до приблизительно $40 тыс. В Иркутской области дешевле, где-то $35 тыс., если повезет найти свободную и выгодную "розетку", но их уже не осталось», – сказал изданию Александр Пересичан.

Но при этом Пересичан подчеркнул, что наибольшую выгоду от майнинга получат лишь те россияне, которые занимаются этим на промышленном уровне, а также те, кто располагает фермами «с не менее чем десятью вычислительными машинами нового поколения».