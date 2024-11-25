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От грандиозного спада к величайшему подъему. В России бум спроса на «железо» для майнинга – добыча криптовалюты вновь приносит прибыль

В России почти втрое выросли объемы продаж оборудования для майнинга на фоне удорожания биткоина и многих ключевых токенов на глобальном рынке. Пару лет назад в стране и мире была противоположная ситуация – компании, чей бизнес завязан на майнинге, а также частные «криптошахтеры» избавлялись от своего «железа» по бросовой цене чтобы избавиться от долгов, в том числе и за электричество.

Биткоин нужен всем

Россия столкнулась со стремительным ростом спроса на специализированное оборудование для добычи криптовалют, пишет «Коммерсант». Опрошенные изданием эксперты напрямую связывают это с быстрым удорожанием главной криптовалюты мира – биткоина. Его курс в последние недели ежедневно бьет новые рекорды.

В ноябре 2024 г. продажи «железа» для майнинга увеличились в два-три раза в сравнении с предыдущими месяцами, сообщили «Коммерсанту» в компании BitRiver. По словам другого источника издания на рынке майнинга, если во II и начале III квартала 2024 г. покупатели заказывали приблизительно по 30 устройств в неделю, то уже в сентябре 2024 г. (конец III квартала) этот показатель вырос до 200, а к ноябрю – до 600. Это уже, фактически, 20-кратный рост.

Что до биткоина, то он начал дорожать сразу после выборов Президента США и уверенной победы в них Дональда Трампа (Donald Trump). К 10 ноября 2024 г. его курс преодолел отметку $80 тыс. (данные профильного портала CoinDesk). Спустя еще две недели биткоин подорожал до $98 тыс. Для сравнения, в сентябре 2024 г. курс этого токена достигал максимум $64 тыс.

Причины и следствия

По словам опрошенных изданием экспертов, повышенный спрос на майнинговое оборудование – вечное следствие роста стоимости криптовалют. Это много раз происходило и раньше, например, в конце 2017 г., когда биткоин впервые в истории всего за пару месяцев достиг отметки в $20 тыс.

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Kanchanara / Unsplash
На майнинге биткоина вновь можно заработать

Но у происходящего сейчас на крипторынке есть еще одно потенциальное следствие – в прошлые разы, когда виртуальные деньги резко дорожали, на рынке оборудования для их добычи, будь то специализированное «железо», самодельные фермы или отдельные видеокарты, образовывался дефицит.

Эксперты не исключают повтора ситуации и в нынешних реалиях. Также они отмечают, что резкий бум спроса всегда порождает не только дефицит продукции, но и рост цен. В «Майнинг Групп» сообщили «Коммерсанту», что уже фиксируют 10-15-процентное подорожание оборудования для добычи криптовалюты. К концу ноября 2024 г. средняя стоимость за одного специализированного устройства для майнинга в России составляла около 400 тыс. руб.

Закон помогает

Майнинг как деятельность существует уже очень давно – и в мире, и в России. Однако отечественное законодательство в течение очень длительного времени совершенно не регулировало этот вид деятельности.

Первые попытки изменить это власти начали предпринимать в 2020 г., в самый разгар пандемии коронавируса. На тот момент еще не было ясности, как именно будет регулироваться майнинг в России, но в числе первых идей было даже уголовное преследование за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой. С такой инициативой в ноябре 2020 г. выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет.

Следующей идеей государства в начале 2022 г. стал полный запрет на любые операции с криптовалютой на территории России. Инициатива исходила от Центробанка, но Президент России Владимир Путин не поддержал ее.

Затем началась разработка полноценного законопроекта для регулирования майнинга в России. Он был принят летом 2024 г., а осенью 2024 г. появился список регионов, в которых майнинг оказался под частичным запретом из-за дефицита электроэнергии.

По мнению опрошенных изданием экспертов, появление нового закона положительно повлияло на рост спроса на майнинговое оборудование, так как появилось «более четкое и понятное нормативно-правовое регулирование. До появления закона «инвесторы опасались вкладывать средства в производство криптовалют», сказал изданию СЕО Tehnobit Александр Пересичан. «Нынешний рост заказов отражает накопившийся спрос с начала года (2024 г. – прим. CNews), когда инвесторы придерживали инвестиции в проекты до прояснения деталей нового законодательства», – добавил он.

Майнить, пока выгодно

Несколько лет назад на фоне обвала курса биткоина майнеры со всего мира начали распродавать оборудование. В числе первых к этому подключились компании, построившие весь свой бизнес на добыче криптовалюты. Они избавлялись даже от нового, еще не подключенного «железа», лишь бы выкарабкаться из долговой ямы.

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Postgres Pro

Россию этот «тренд» тоже не обошел стороной, но зацепил, как сообщал CNews, в первую очередь частных майнеров. Они завалили классифайды объявлениями о продаже подержанных видеокарт, поскольку их заработка на майнинге перестало хватать даже на оплату счетов за электричество.

К концу 2024 г. ситуация изменилась. Как пишет «Коммерсант», сейчас рентабельность майнинга в России «довольно высока». «После халвинга биткойна весной 2024 г. себестоимость добычи в России выросла до приблизительно $40 тыс. В Иркутской области дешевле, где-то $35 тыс., если повезет найти свободную и выгодную "розетку", но их уже не осталось», – сказал изданию Александр Пересичан.

Но при этом Пересичан подчеркнул, что наибольшую выгоду от майнинга получат лишь те россияне, которые занимаются этим на промышленном уровне, а также те, кто располагает фермами «с не менее чем десятью вычислительными машинами нового поколения».

Геннадий Ефремов

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