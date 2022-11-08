Темные времена настали: Майнинговые компании продают новое «железо» нераспакованным с многократными скидками

Криптомайнинговые компании вынуждены сбывать по дешевке свое оборудование, чтобы расплатиться по кредитам и выручить хоть немного денег. Часто с молотка уходит даже новое «железо». Всему виной резкое падение курса криптовалют, в результате которой доходы компаний рухнули, а их рыночная стоимость упала почти на 100% менее чем за год.

Темные времена наступили

Компании, основным бизнесом которых является майнинг криптовалют, начали массово распродавать свое оборудование, пишет The Wall Street Journal. Чтобы процесс не растянулся на месяцы и годы, они сбывают «железо» для майнинга с огромными скидками. По информации издания, таким способом они пытаются покрыть убытки и избавиться от долгов, образовавшихся из-за обесценивания криптовалют.

Среди таких компаний находятся и те, кто вложился в «железо», но так и не успел им воспользоваться. Таковой оказалась компания Argo Blockchain PLC, которая на момент публикации материала в срочном порядке искала покупателя на 3800 абсолютно новых, даже не распакованных, майнинговых установок.

Стремительное падение цен

The Wall Street Journal приводит историю компании Luxor Technologies. По ее подсчетам, в ноябре 2022 г. оборудование для добычи биткоина стоит в среднем $24 за каждые 100 Thash производительности. Thash – это количество криптографических хэшей в секунду (H/s), обрабатываемых для майнинга криптовалюты в сети блокчейн. Чем выше этот показатель, тем быстрее оборудование добывает токены.

Оборудование для майнинга биткоина , даже новое, в некоторых случаях можно купить «за копейки»

Годом ранее, на пике рынка криптовалют, данный показатель находился на уровне $106. Таким образом, цены обвалились более чем вчетверо.

Luxor Technologies, как и другие криптомайнинговые компании, увидели стремительный рост курс криптовалют, начавшийся весной 2021 г. и продолжавшийся вплоть до ноября 2021 г., и решили на этом заработать. Для этого они начали скупать майнинговое оборудование и арендовать помещения для его размещения.

Некоторые компании обходились своими средствами, другим же приходилось влезать в кредиты, иногда довольно крупные. Суммы займа доходили до сотен миллионов долларов, но издание не уточняет, суммарный ли это показатель, или же нашлись конкретные компании, решившие взять такой кредит.

Пузырь несуществующих денег

Кривая курса биткоина, главной криптовалюты мира, уже год не вылезает из красной зоны. Незначительные колебания в сторону роста можно считать погрешностью, поскольку в 9 ноября 2021 г. биткоин стоил около $67,6 тыс., а 8 ноября 2022 г. – уже в пределах $19,6 тыс. (статистика портала CoinDesk).

Биткоин разочаровал инвесторов

Таким образом, всего за год биткоин подешевел почти 3,5 раза. По традиции, другие криптовалюты берут с него пример, но только не Ethereum. Этот токен тоже дешевеет, но совсем по другим причинам – 9 ноября 2021 г. он стоил $4811, а год спустя – около $1470.

Ethereum тоже не может ничем порадовать

Здесь все дело в смене алгоритма с прежнего Proof-of-Work, где количество намайненных токенов напрямую зависело от производительности оборудования, на Proof-of-Stake. Теперь мощность «железа» совершенно ни на что не влияет, и это тоже одна из причин, по которой майнинговые компании избавляются от своей техники, желая спасти хоть немного денег, инвестированных в бизнес.

Золото превратилось в пыль

Падение курса валют моментально охладило интерес инвесторов к несуществующим деньгам. Последствием этого стало не менее быстрое обесценивание компаний, занимающихся добычей токенов.

В качестве примера издание приводит компанию Core Scientific, одного из крупнейших игроков данного рынка. Всего за 10 месяцев, с начала 2022 г., стоимость ее акций упала на 99%. Компания недвусмысленно намекнула, что находится на грани банкротства – эту черту она может пересечь к концу 2022 г.

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Пока что результаты Core Scientific являются рекордными, но ее конкуренты уже совсем рядом. Так, обесценивание акций компании TeraWulf за тот же период времени достигло 93% своей капитализации.

К вопросу закупок оборудования некоторые криптокомании относились со всей серьезностью

Еще хуже обстоят дела у фирмы Stronghold Digital Mining, чьи ценные бумаги с начала 2022 г. стали стоить на 94% меньше. На их фоне Riot Blockchain с ее 74-процентным падением рыночной стоимости выглядит суперуспешной.

Что одним плохо, другим – возможность заработать

Как пишет The Wall Street Journal, в сложившейся ситуации страдают лишь те майнинговые компании, которые влезли в долги ради развития бизнеса, не сумев спрогнозировать затяжное падение рынка криптовалют. Их прямые конкуренты, не имеющие долговой нагрузки, напротив, чувствуют себя весьма уверенно.

Они не только не теряют деньги, но еще и зарабатывают, продолжая заниматься своим делом, хотя их выручка заметно просела вместе с биткоином и остальными токенами. Именно эти компании чаще всего и скупают оборудование у тех, кому не повезло взять крупный кредит.

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Но это, по всей видимости, касается именно криптокомпаний, но никак не частных майнеров. Последние тоже ощутили на себе обесценивание виртуальных денег – некоторые из них стали тратить на оплату счетов за электричество больше денег, чем получают в процессе майнинга.

В России подобная беда стала массовым явлением. Как сообщал CNews, в конце лета 2022 г. сайты объявлений захлестнула волна предложений по продаже видеокарт и майнинговых ферм. Многие из них продавались по очень низким ценам.

К концу осени 2022 г. ситуация в лучшую сторону не поменялась, о чем свидетельствуют данные официальной российской розницы. Видеокарты в сетях подешевели в пять раз и перестали быть дефицитным товаром, даже на фоне антироссийских санкций. Если раньше майнеры скупали десятками и сотнями, что и приводило к их нехватке и росту цен, то теперь в магазинах наблюдается их широчайшее изобилие.

Заработать на терпящих бедствие криптокомпаниях решила и Binance – одна из крупнейших криптобирж в мире. Она основала фонд на $500 млн для выдачи кредитов таким компаниям. Также в ее планы входит запуск программы облачного майнинга – пользователи смогут добывать криптовалюту на «железе» самой Binance за определенную плату.

В апреле 2022 г. Binance присоединилась к антироссийским санкциям и закрыла россиянам доступ к своей платформе. Спустя полгода, в октябре 2022 г., неизвестные хакеры обчистили ее на $600 млн.