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«Тотальный диктант» и компания CyberFirst начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности

Фонд «Тотальный диктант» и российский разработчик решений для защиты бизнеса от киберугроз CyberFirst объявили о начале совместной работы. Компания защищает сайт Тотального диктанта от DDoS-атак, а также станет соорганизатором просветительского проекта в области кибербезопасности. В течение лета 2025 г. в социальных сетях CyberFirst и Тотального диктанта будет размещаться познавательный контент, проводиться тематические конкурсы, а осенью запустят мультимедийный продукт о кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители фонда «Тотальный диктант».

Целью проекта является формирование культуры личной безопасности в интернет-пространстве. Это особенно важно для русскоязычных пользователей: в России и странах СНГ наблюдается значительный рост киберпреступлений, таких как фишинг, мошенничество, вредоносные программы и атаки на государственные и коммерческие системы. Русскоязычные пользователи активно используют социальные сети, мессенджеры и онлайн-сервисы, которые могут быть мишенью для злоумышленников. Осведомленность помогает избегать ловушек и мошеннических схем.

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«Мы видим миссию CyberFirst не только в технической защите инфраструктуры, но и в распространении знаний о киберугрозах, — сказал директор по развитию CyberFirst Александр Баранов. — Партнерство с Тотальным диктантом открывает возможность говорить о кибербезопасности широкой аудитории просто, понятно и системно. Это особенно важно в контексте стремительного роста атак: сегодня уязвимыми становятся не только ИТ-инфраструктуры, но и обычные пользователи. Мы верим, что знание — это тоже защита. Если человек понимает, как устроены фишинг, DDoS или утечки данных, он уже делает шаг к цифровой безопасности».

«Тотальный диктант — не акция одного дня, а целая система просветительских мероприятий, которые мы проводим для наших участников в течение всего года. Сегодня благодаря нашим новым партнерам, компании CyberFirst, мы расширяем пул тем, которые можем предложить пользователям. Тема кибербезопасности в текущей реальности актуальна для каждого. С помощью коллег мы постараемся раскрыть ее максимально доступно», — сказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

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