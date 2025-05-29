Получите все материалы CNews по ключевому слову
Беляков Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«Тотальный диктант» и компания CyberFirst начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
|10.05.2023
|Перезагрузка по-тотальному: как команда Wone IT обеспечила бесперебойную работу всемирного проекта «Тотальный диктант» 1
Беляков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Базис Консалтинговая компания 27 1
|Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 54 1
|1С-Битрикс - Bitrix 595 1
|Волков Владимир 59 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.