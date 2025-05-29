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Беляков Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «Тотальный диктант» и компания CyberFirst начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
10.05.2023 Перезагрузка по-тотальному: как команда Wone IT обеспечила бесперебойную работу всемирного проекта «Тотальный диктант» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Беляков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Базис Консалтинговая компания 27 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 54 1
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 187 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12986 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 821 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 375 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11473 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10809 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11739 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 510 1
Google Gmail 958 1
Волков Владимир 59 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 268 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6423 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2391 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 227 1
Всероссийский тотальный диктант 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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