«T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps

Облачный провайдер «Т1 Cloud» совместно с Solidlab в рамках недавно запущенной платформы безопасной разработки «T1 Secure Development Platform (SDP)» представил новый сервис – лабораторию для тестирования инструментов DevSecOps на базе виртуальной среды «T1 Cloud». Сервис предназначен для обоснования выбора и тестирования решений по обеспечению защищенности приложений в ходе жизненного цикла их разработки.

Сервисы платформы «T1 SDP» включают в себя набор инструментов DevSecOps, а также услуги по сопровождению процессов защищенной разработки. Платформа постоянно развивается и в ней регулярно появляются новые сервисы. Один из них – лаборатория для тестирования технических решений.

Сервис лаборатории адресован компаниям, осуществляющим собственную разработку критичных бизнес-приложений или заказывающим ее у внешних подрядчиков. С его помощью можно оценить общий уровень защищенности приложений, а также подходы и инструменты для снижения рисков информационной безопасности.

Лаборатория представляет собой облачную экосистему, в которой развернуты основные классы средств анализа защищенности приложений в процессе разработки (SAST, DAST, OST и другие), а также компоненты управления, аналитики и интеграции от отечественных и зарубежных вендоров. Также лаборатория позволяет заказчику размещать собственные инструменты для тестирования возможности встраивания средств анализа в автоматизированный процесс CI/CD.

«Демонстрационный стенд для презентации сервиса позволяет более детально ознакомиться с возможностями «T1 SDP». Кроме того, предусмотрен период пилотного использования сервиса: специалисты окажут полную консультационную и техническую поддержку, помогут определиться с объектами тестирования и разобраться с результатами, а также спланировать дальнейшие шаги по внедрению инструментов защищенной разработки в процессы компании-клиента», – отметил Вячеслав Железняков, директор по развитию Solidlab.

«Популярности DevSecOps способствуют более частые по сравнению с прошлыми годами обновления приложений. Методология, обеспечивающая быстрое создание безопасных решений, стала востребованной с появлением подходов Agile и DevOps, направленных на повышение качества и скорости доставки ПО, – сказал Михаил Авсеенко, менеджер продуктового направления «T1 SDP» облачного провайдера «T1 Cloud». – Интеграция задач безопасности в процессы создания ПО исключает необходимость повторных проверок и сборок, повышает качество кода и снижает затраты компаний. Защищенность от киберугроз сегодня становится одним из критериев качества продукта».

Подход DevSecOps (development, security, operations) учитывает требования информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла разработки ПО: от проектирования до интеграции, тестирования, развертывания и доставки продукта. Решение проблем безопасности по мере их появления сокращает затраты времени и денежных средств компаний-разработчиков, поскольку исправление кода на поздних этапах требует больших ресурсов. Таким образом, внедрение DevSecOps уменьшает итоговую стоимость владения программным обеспечением и сокращает риски переноса релизов новых продуктов из-за уязвимостей, найденных при финальном тестировании. Кроме того, методология позволяет разграничить ответственность за безопасность приложений между всеми участниками этапов релизного цикла без увеличения нагрузки на отдел ИБ.