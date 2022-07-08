«T1 Cloud» запускает платформу защищенной облачной разработки «T1 SDP»

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске «T1 SDP» – платформы защищенной облачной разработки, которая в разы упрощает процесс выстраивания DevSecOps-конвейера, предлагая предустановленные средства анализа кода из облака.

«T1 Cloud» запустил услугу «T1 SDP», которая включает набор сервисов для SAST/DAST/OST-анализа кода, помогающих выявлять недостатки безопасности на всех этапах разработки продукта: SAST SolarAppScreener, DAST SolidWall DAST, OST Dependency Track (Open Source) и SolidWall VS, Elastic (Open Source), SolidWall AppSec Training Platform.

«T1 SDP» – отказоустойчивая облачная платформа, эластичная по отношению к текущим потребностям в вычислительных ресурсах, помогающая снизить риски и дополнительные затраты. Среди ее преимуществ можно выделить надежную защиту от киберугроз и утечек данных, снижение репутационных рисков и ускорение time-to-market, сокращение затрат на ИБ, экономию на лицензиях, обнаружение проблем на всех этапах разработки, повышение качества кода, а также интеграцию задач безопасности сразу в процессы создания ПО. Облачная платформа «T1 SDP» также дает возможность использовать дополнительные инструменты защиты для предотвращения разных видов мошеннических действий и атак: направленных, массовых атак прикладного уровня и атак с применением средств автоматизации.

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«T1 Cloud» активно развивает направление SSDLC – процесс безопасной разработки программного обеспечения. По данным аналитиков рынка, затраты на устранение уязвимостей на этапе проектирования могут быть в 30 раз ниже затрат на устранение таких же уязвимостей после выпуска продукта. Наша платформа совместно с компетенциями и консалтингом технологического партнёра компании Solidlab помогает выявить недостатки безопасности кода и избавиться от них задолго до релиза продукта. Мы развернули в облаке «T1 Cloud» инструменты Secure SDLC/DevSecOps, которые используются для всестороннего тестирования и обеспечения максимальной готовности продуктов», – отметил Михаил Авсеенко, руководитель направления продуктов информационной безопасности «T1 Cloud».