Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Yandex B2B Tech запускает ИБ-направление для защиты любого типа инфраструктуры

Yandex B2B Tech запускает новое ИБ-направление – Yandex Security. Компания сосредоточится не только на защите облачной инфраструктуры клиентов, но и будет развивать решения для гибридной, локальной и мультиоблачной безопасности. Также Yandex B2B Tech усилила свой продуктовый портфель новыми продуктами, среди них инструменты для беспарольной авторизации и поиска избыточных прав доступа в системе. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Защита мультиоблачной инфраструктуры

Сервисы Yandex Security позволяют защищать инфраструктуру, размещенную у разных облачных провайдеров. Клиентам доступен мониторинг безопасности мультиоблачной архитектуры в едином интерфейсе. В нем автоматически собираются все данные о защите инфраструктуры: мониторинг доступов к системе, анализ рисков и ошибок в конфигурации и многое другое. Все это позволяет устранить «слепые зоны» и видеть полную картину безопасности в едином интерфейсе независимо от того, в каком облаке размещены ресурсы. Интеграция с Security Deck занимает несколько минут. До конца 2026 г. у компании появится несколько ведущих облачных провайдеров-партнеров.

«Yandex Security предоставит бизнесу принципиально новый подход к информационной безопасности в эпоху ИИ. Наши технологии позволяют значительно повысить скорость внедрения ИБ-инструментов и при этом построены на экспертизе в защите больших и распределенных инфраструктур уровня Яндекса. Мы объединили наши ИБ‑решения, включая разработки с SolidLab, чтобы обеспечить защиту любых инфраструктур — от гибридных до мультиоблачных — с бесшовным внедрением и централизованной безопасностью», — сказал директор по информационной безопасности Yandex Сloud Евгений Сидоров.

Беспарольная авторизация

Yandex Security запустит в сервисе Identity Hub беспарольную авторизацию для организаций на базе технологий WebAuthn/FIDO2. Теперь сотрудники компании смогут подтвердить вход в корпоративные системы по лицу, отпечатку пальца или с помощью аппаратного ключа. Администратор сможет гибко управлять доступом к беспарольной авторизации: от многофакторной аутентификации до полного запрета паролей. Это снижает риск компрометации учетных данных: пользователям не придется вводить пароли, которые можно подобрать или похитить с помощью фишинга.

Новый тип проверки посетителей

В сервисе Yandex Smart Web Security появился новый тип проверки посетителей сайта от ботов — JS-Challenge. В отличие от привычной капчи, отсеивание вредоносного трафика происходит в фоновом режиме. Ключевая особенность — адаптивная защита: система динамически оценивает уровень риска каждого запроса. При стандартной активности пользователя проверка проходит незаметно, а капча показывается только при наиболее подозрительных запросах — это снижает нагрузку на посетителей и одновременно повышает эффективность фильтрации ботов.

Простое управление доступами

В составе Yandex Security Deck появился отдельный модуль Access Analyzer для контроля доступов в системе. В соответствии с принципом минимальных полномочий модуль может отслеживать использование ролей и предлагать их замену на более гранулярные, а также найти избыточные доступы и удалить неиспользуемые сервисные аккаунты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Денис Хориков, «Смарт Текнолоджис»: Технический долг накопили почти все российские разработчики

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще