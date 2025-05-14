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Белорыбкин Иван



14.05.2025 Решение Right line «ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» включено в Единый реестр отечественного ПО 1
09.09.2024 Госсектор потратил 200 миллиардов на закупки в сфере ИТ 1
27.08.2024 Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект» 1
02.02.2024 Госсектор стал на 20% меньше тратить на ИТ. Самое большое падение коснулось госкорпораций 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Белорыбкин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
InnoSTage - Инностейдж 158 1
Right Line - Райт Лайн 18 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 66 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1780 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5147 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3480 1
Фотобанк - Photobank 175 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 95 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 163 1
Right Line - ПЦР-Коннект 2 1
Мулюков Динар 4 1
Карасев Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1572 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 871 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 1
Россия - УФО - Свердловская область 1569 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1941 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1853 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 366 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3679 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 1
Ведомости 1068 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
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