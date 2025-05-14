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Right Line ПЦР-Коннект


"ПЦР-Коннект" поддерживает один из современных трендов на финансовом рынке – «Универсальный QR». Эта функциональность позволяет решению интегрироваться с решениями Системы быстрых платежей (СБП) для обеспечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) актуальной информацией о статусе выполнения платежа.




14.05.2025 Решение Right line «ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» включено в Единый реестр отечественного ПО 1
27.08.2024 Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Right Line и организации, системы, технологии, персоны:

Right Line - Райт Лайн 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3480 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1780 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5147 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 95 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 163 1
Белорыбкин Иван 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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