"ПЦР-Коннект" поддерживает один из современных трендов на финансовом рынке – «Универсальный QR». Эта функциональность позволяет решению интегрироваться с решениями Системы быстрых платежей (СБП) для обеспечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) актуальной информацией о статусе выполнения платежа.





