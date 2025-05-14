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Right Line ПЦР-Коннект
"ПЦР-Коннект" поддерживает один из современных трендов на финансовом рынке – «Универсальный QR». Эта функциональность позволяет решению интегрироваться с решениями Системы быстрых платежей (СБП) для обеспечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) актуальной информацией о статусе выполнения платежа.
|14.05.2025
|Решение Right line «ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» включено в Единый реестр отечественного ПО 1
|27.08.2024
|Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект» 1
Right Line и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 704 1
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 163 1
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