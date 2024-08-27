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Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект»

Right line, разработчик решений для финансового сектора, поддержал в своем решении для проведения расчетов с цифровым рублем «ПЦР-Коннект» все актуальные требования ЦБ России. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Согласно обновлению, были актуализированы все существующие сценарии взаимодействия с платформой цифрового рубля Банка России в соответствии с версией 2024.03 альбома электронных сообщений. Кроме того, были также добавлены новые сценарии, в том числе B2B-переводы, осуществляемые по реквизитам получателя.

«ПЦР-Коннект» теперь поддерживает один из современных трендов на финансовом рынке – «Универсальный QR». Эта функциональность позволяет решению интегрироваться с решениями Системы быстрых платежей (СБП) для обеспечения торгово-сервисных предприятий (ТСП) актуальной информацией о статусе выполнения платежа.

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Универсальный QR – это единый QR-код для любых платежей. Принцип его работы прост – пользователь с помощью камеры на своем телефоне сканирует Универсальный QR и попадает на страницу, на которой представлены все доступные инструменты для оплаты, например: СБП, цифровой рубль или другие доступные Pay-сервисы.

Коммерческий директор Right line Иван Белорыбкин: «Мы стремимся активно развивать свои продукты, адаптируя их к быстро меняющимся условиям и требованиям законодательства, чтобы предоставлять финансовым организациям и предприятиям инструменты, необходимые для успешной работы в современной цифровой среде. Обновление «ПЦР-Коннект» в соответствии с версией 2024.03 альбома электронных сообщений позволит финансовым организациям, использующим наше решение, успешно продолжать работу с платформой цифрового рубля».

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