Мулюков Динар


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Правительство Республики Татарстан укрепило кибербезопасность региона через внедрение платформы Security Vision 1
12.08.2024 Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое 1
26.03.2024 Росреестр переводит тысячи ПК на российский Linux 1
02.02.2024 Госсектор стал на 20% меньше тратить на ИТ. Самое большое падение коснулось госкорпораций 1
10.10.2023 Закупки госкомпаний ПО и «железа» рухнули на треть. Крупный бизнес все прячет в тень 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Мулюков Динар и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 201 4
Right Line - Райт Лайн 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2636 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 240 1
Red Hat 1348 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1554 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4169 2
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 155 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12458 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 559 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 208 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 203 1
Фотобанк - Photobank 201 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9531 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1986 1
Предпроектное обследование 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27276 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 589 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5747 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32122 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23484 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4650 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3452 4
Linux - Debian GNU 544 1
Pixabay 212 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1392 1
Linux OS 11078 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
Red Hat RPM - Package Manager 180 1
Карасев Евгений 3 3
Рензяев Константин 75 1
Трубникова Елена 5 1
Белорыбкин Иван 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 159229 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2135 2
Россия - УФО - Свердловская область 1810 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3288 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1941 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8263 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - УФО - Челябинская область 1428 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 761 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 981 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 417 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51575 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3745 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6365 1
Инфляция 126 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 695 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 819 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6419 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3278 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26170 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1378 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

