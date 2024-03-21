Росреестр переводит тысячи ПК на российский Linux

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии разместила тендер на закупку российских операционных систем на базе Linux, почтового клиента, софта для работы с документами на 863,7 млн руб. Помимо предоставления лицензий поставщик будет должен оказать поддержку ведомству в переходе на отечественное ПО.

860 млн рублей на отечественное ПО

Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии закупит различного отечественного программного обеспечения (ПО) на 863,7 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 19 марта 2024 г. Участники могут подать заявки до 4 апреля 2024 г. 8 апреля 2024 г. будет определен победитель торгов.

Чтобы успешно мигрировать на российское ПО, к закупке планируется отечественный софт, который входит в реестр Минцифры, а именно: серверные операционные системы (ОС) и средства защиты информации (СЗИ) для них, единая служба каталогов, два типа клиентских ОС с СЗИ, ПО для работы с документами и почтовый клиент.

Ведомство хочет приобрети 370 лицензий серверной ОС, по 73,9 тыс. руб за лицензию (27,3 млн руб. за все), 3,2 тыс. лицензий клиентских ОС первого типа по 21,5 тыс. руб за лицензию (69,2 млн руб. за все), 29,6 тыс. лицензий клиентских ОС второго типа по 13,4 тыс. руб за лицензию на 398,8 млн руб. и 32,9 тыс. лицензий на ПО для работы с документами по 9,4 тыс. руб за лицензию суммарно на 310,2 млн руб. Помимо этого, побочные услуги по установке ПО и «сопровождению компьютерных систем» обойдутся в 57,9 млн руб.

Помимо поставки лицензий, поставщик должен будет провести предпроектное обследование и проектирование перехода инфраструктуры ведомства на использование российского ПО, а также сопровождать этот процесс.

Требования к софту

Серверная ОС должна соответствовать ряду требований от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), в том числе иметь четвертый класс защиты. Она должна быть совместима для работе на архитектуре x86-64 и поддерживать российские микропроцессорные архитектуры «Байкал-М» и «Эльбрус-8С». В техзадании также сказано, что ОС должна работать на ядре Linux версии не ниже 5.15. Учитывая требования о присутствии в реестре Минцифры и работе на ядре Linux, можно сделать вывод, что будут закуплены российские линуксоиды. Это утверждение подходит и для клиентских ОС.

При этом допускается ограничение реализации требований к функциональным возможностям серверной ОС программно-аппаратными возможностями соответствующих микропроцессорных архитектур.

Клиентская ОС аналогичным образом должна поддерживать указанные выше российские архитектуры и работу на ядре Linux. Несмотря на то, что в документации упоминается два типа этих ОС технические требования к ним одинаковы.

В ПО для работы с документами входит: редакторы текстов, таблиц и презентаций, а также почтовый клиент. Весь этот софт должен быть совместим не только с Astra Linux (основан на дистрибутиве Debian), «Альт» (основан на дистрибутиве Red Hat) и «Ред ОС», но и с Debian и Ubuntu.

«Как серверная, так и клиентская ОС должна иметь комплекс встроенных сертифицированных СЗИ: управление средствами аутентификации, управление учетными записями пользователей, разграничение доступа, ограничение прав пользователя на запуск приложений ядром системы, ограничение прав пользователя средствами графического интерфейса», - таким образом в техническом задании описаны требования к комплексу СЗИ для перечисленных ОС.

Российское государство продолжает тратить на ИТ

На днях Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии разместила тендер на 6,8 млрд руб. для усовершенствования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Из них 6,7 млрд руб. будут потрачены на оборудование для модернизации объектов ведомства по всей России.

Таким образом только с начала 2024 г. Федеральная служба потратит более 7,5 млрд руб. на модернизацию ИТ-инфраструктуры и импортозамещение западного ПО.

Руководитель группы по работе с государственным сектором интегратора Innostage Динар Мулюков рассказал о росте продаж отечественного ПО для нужд государства: «Активная политика по импортозамещению, обусловленная СВО, естественным образом повысила спрос на отечественное ПО, включенное в реестр Минцифры». По его словам, оценка показателей роста продаж затруднена наличием пула закрытых закупок компаний и гос. учреждений. «В целом, можно полагать, что госсектор, как один из самых чувствительных и стратегических отраслей в связи с СВО импортозамещается активнее других», - считает Динар Мулюков.

Он дополнил, что прекращение поставок ПО лишь отчасти влияет на рост продаж отечественного софта, а в большей степени этому помогает жесткая политика регуляторов (ФСТЭК, ФСБ и Минцифры России), направленная на обеспечение цифрового суверенитета России, а так же активное и осознанное вовлечение предприятий и учреждений госсектора в процесс импортозамещения. «Крупные гос. закупки становятся все более частыми в условиях усиления угроз в области кибербезопасности и повышенного внимания к защите информации», - подытожил Динар Мулюков.

В феврале 2024 г. CNews рассказывал о сокращении объема государственных закупок в денежном эквиваленте, однако это может быть связано с попыткой государства защитить контрагентов от санкций. Несмотря на это, тендеров было опубликовано более чем на 400 млрд руб.