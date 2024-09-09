Госсектор потратил 200 миллиардов на закупки в сфере ИТ

Объем закупок в сфере ИТ госорганами и 100% государственными компаниями за восемь месяцев 2024 г. составил 200 млрд руб., что на 8,7% больше год к году. Тренд поменялся кардинально — по итогам 2023 г. этот показатель упал на 7,9%.



Новый тренд в госзакупках

Объем госзакупок в сфере ИТ по 44-ФЗ, регулирующему закупки госорганов и компаний, которые на 100% принадлежат государству, за восемь месяцев 2024 г. составил 200 млрд руб. Показатель вырос на 8,7% по сравнению с тем же периодом 2023 г., приводят «Ведомости» данные аналитического центра Right line. Всего было размещено 55,2 тыс. закупок – на 11,5% больше, чем в 2023 г.

В отчете учитывалась начальная максимальная цена контрактов, установленная в тендерах, опубликованных в открытом доступе на портале госзакупок, обратил внимание коммерческий директор Right line Иван Белорыбкин. Это значит, что часть закупок могла не состояться, а начальная цена договоров — снизиться.

По данным того же Right line, которые представители центра предоставили CNews в феврале 2024 г., по итогам 2023 г. наблюдалась обратная ситуация — падение объема закупок в рамках 44-ФЗ на 7,9% по сравнению с 2022 г. Хотя общее количество закупок в сфере ИТ выросло на 10,5% и составило тогда 81,6 тыс.

ПО опережает оборудование

Объем закупок ПО в рамках 44-ФЗ в денежном выражении вырос больше, чем объем закупок ИТ-оборудования. Показатель роста по ПО составил 16,7% (101,74 млрд), а по оборудованию – 14% (98,32 млрд руб.).

© valphoto/Фотобанк Фотодженика Госсектор на закупки ИТ потратил в 2024 г. уже 200 млрд руб.

Количество госзакупок ПО и лицензий по 44-ФЗ выросло на 3,7% до 12,4 тыс. Закупки компьютеров и периферийного оборудования выросли на 14% до 42, 8 тыс.

В числе регионов с наибольшим объемом госзакупок ИТ по 44-ФЗ исследователи назвали в том числе Москву, Санкт-Петербург, Калужскую, Ярославскую и Ростовскую области.

«IV квартал, думаю, будет традиционно высоким, так как госучреждения будут тратить остатки бюджета, выделенного на 2024 г. В 2025 г., думаю, тренд сохранится» – сказал директор департамента инфраструктуры «EdgeЦентр» Алексей Учакин.

Причиной роста госинвестиций в обновление ПО и оборудования Белорыбкин считает стремительное развитие технологий и необходимость обеспечения кибербезопасности госструктуры. «Во-вторых, мы наблюдаем активное внедрение новых решений, что обусловлено необходимостью повышения эффективности работы государственных учреждений и улучшения качества обслуживания граждан», – добавил эксперт.

Закупки в компаниях с госучастием

Другой закон — 223-ФЗ — регулирует закупки компаний, которыми государство владеет как минимум на 50%, а также других организаций с госучастием. В его рамках объем закупок ИТ скромнее. За восемь месяцев 2024 г. он составил 72,77 млрд руб., это на 9,8% меньше по сравнению с январем — августом 2023 г. В 2024 г. было опубликовано 21,124 тыс. таких закупок, как подсчитали в Right line, что только на 1% больше, чем годом ранее.

Количество закупок софта и лицензий по 223-ФЗ составило 6,3 тыс. — на 0,4% меньше год к году; «железа» — 15,1 тыс. на 1,1% больше, чем в 2023 г. Объем закупок программного обеспечения (ПО) составил 33,24 млрд руб. (снижение на 11,5%), оборудования — 39,52 млрд руб. (снижение на 8,4%).

По итогам 2023 г. объем государственных закупок в сфере ИТ в рамках 223-ФЗ снизился на 19,3% по сравнению с 2022 г. и составил 152,6 млрд руб. Белорыбкин рассказал CNews в начале 2024 г, что снижение суммы открытых закупок госкорпораций, работающих по ФЗ-223, наблюдается уже несколько лет. «Одной из причин является постановление Правительства №301, принятое в марте 2022 г., которое позволяет госкорпорациям переводить свои тендеры из публичной плоскости в закрытые секции электронных площадок», — объяснил он.

В постановлении Правительства №301 сказано, что «основаниями неразмещения на официальном портале госзакупок являются введение политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении России, ее граждан и российских юридических лиц и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика, осуществляющего закупку».