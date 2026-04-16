Yandex B2B Tech запустила продукт для киберзащиты ИИ

Совместное предприятие Yandex B2B Tech и SolidLab представило SolidWall AI Security Gateway — решение для защиты приложений на базе искусственного интеллекта. С его помощью компании смогут защитить цифровые продукты от киберугроз и утечек данных. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Решение разработано на базе технологий «Яндекса» с учетом экспертизы SolidLab. Его можно развернуть в инфраструктуре заказчика или использовать по облачной модели. Для получения доступа к продукту необходимо оставить заявку на сайте.

SolidWall AI Security Gateway работает как защитный барьер между внешней сетью и ИИ‑приложением. Решение отслеживает, какие данные передаются в ИИ-системы, что позволяет безопасно использовать их для бизнес-процессов. SolidWall AI Security Gateway защищает компании от популярных угроз для ИИ (поOWASP) и массовых DDoS-атак, в том числе с использованием нейросетей для обхода защиты.

По данным Gartner, в 2025 г. 29% организаций столкнулись с атаками на инфраструктуру корпоративных ИИ-приложений, а 32% — на сами приложения. На этом фоне компании начинают выделять защиту ИИ-сервисов в отдельное направление информационной безопасности

«SolidWall AI Security Gateway — первый продукт в рамках совместного предприятия с SolidLab. В будущем мы продолжим предлагать новые ИБ-решения и менять подход к кибербезопасности на рынке — делать его технологичнее и гибче. Это особенно важно для защиты ИИ-систем, необходимость в которой отмечает российский бизнес. Мы уделяем этому направлению особое внимание: консультируем компании по безопасному использованию ИИ, разработали руководство по защите ИИ-агентов AI Safe и создаем готовые средства защиты», — отметил Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности Yandex Cloud.

Yandex B2B Tech также обновила Yandex Smart Web Security – теперь сервис защищает от DDoS‑атак на уровнях L3 и L4 с помощью технологии «Яндекса». Кроме того, в сервис интегрирован новый модуль SolidWallWAF, который сочетает негативную и позитивную модели защиты, анализирует поведение пользователей для выявления ботов и проводит инвентаризацию API.

В сервисе Security Deck появился модуль управления уязвимостями Vulnerability Management, который обеспечивает безопасность приложения на всех этапах — от разработки до реальной эксплуатации. Модуль будет централизованно сканировать как приложения в хранилищах артефактов на стадии разработки, так и готовые, когда они уже запущены и работают. Обнаруженные угрозы автоматически сортируются по критичности, что позволяет эффективно управлять рисками инфраструктуры.