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Блисс Никита


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Сравни» внедрила PAM-решение JumpServer для повышения управляемости доступа 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Блисс Никита и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1413 1
Сравни.ру - Sravni Tech 20 1
IT Task - АйТи Таск 4 1
AFI Distribution - АФИ Дистрибьюшн 3 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 401 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 866 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 849 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7870 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 87 1
IT Task - JumpServer PAM 2 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1040 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 161 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1434 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
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