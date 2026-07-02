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Полипластик Климовский трубный завод, КТЗ
Группа ПОЛИПЛАСТИК – крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем широкого спектра применения, компаундов и комплексных решений в сфере очистки сточных вод, в том числе полимерных трубопроводных систем для сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, отопления, кабелезащиты, нефтепроводов, промышленных трубопроводов, ирригации и других сфер применения.
СОБЫТИЯ
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Полипластик и организации, системы, технологии, персоны:
|Кастильо Игорь 24 5
|Суровцева Евгения 5 5
|Земской Николай 15 5
|Котов Виталий 41 5
|Потемин Павел 7 5
|Гафаров Евгений 5 5
|Горшков Павел 6 5
|Горбунов Денис 25 5
|Ревяшко Андрей 20 4
|Игнатов Андрей 10 4
|Хрычев Михаил 4 4
|Ковалев Сергей 31 4
|Фролов Антон 35 3
|Курьянов Сергей 162 3
|Рыжкин Денис 4 3
|Коновалов Роман 21 3
|Захаров Дмитрий 46 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Киселев Александр 116 2
|Ерофеев Александр 10 2
|Виноградов Александр 66 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Зотов Николай 2 2
|Асратян Петр 36 2
|Шляпин Евгений 17 2
|Адян Сергей 2 2
|Говорухин Иван 7 2
|Курьянов Павел 3 2
|Скрипко Елена 2 2
|Августон Иван 15 2
|Плетнев Артем 10 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Курбанов Серго 2 2
|Листров Роман 3 2
|Муромцев Владимир 3 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Макаренко Екатерина 2 1
|Моничев Алексей 4 1
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