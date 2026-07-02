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Полипластик Климовский трубный завод, КТЗ

Полипластик - Климовский трубный завод, КТЗ

Группа ПОЛИПЛАСТИК – крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных трубопроводных систем широкого спектра применения, компаундов и комплексных решений в сфере очистки сточных вод, в том числе полимерных трубопроводных систем для сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, отопления, кабелезащиты, нефтепроводов, промышленных трубопроводов, ирригации и других сфер применения.

СОБЫТИЯ

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02.07.2026 Группа «Полипластик» обеспечила ВКС более 5000 сотрудников в трех странах 3
20.05.2026 Роботы и ИИ будут контролировать работу трубопроводов в России 4
20.05.2026 «Полипластик» оптимизирует управление производством с помощью ИИ 2
12.03.2026 ИИ помог оценить кадровую потребность омской химотрасли для Минпромторга 1
17.02.2026 Климовский трубный завод улучшил управление грузовым двором и обеспечил ритмичную работу с ant TSM 4
06.02.2026 Анатолий Гарбузов: Незамерзающие трубы и ПО для вентиляционных систем, столичные компании представили последние разработки 1
05.06.2025 Группа «Полипластик» и Yandex B2B Tech договорились о сотрудничестве: компании будут развивать корпоративные решения для цифровизации производственных процессов 2
04.06.2025 Институт искусственного интеллекта МФТИ и Группа «Полипластик» объявили о стратегическом партнерстве в области создания специализированных ИИ-агентов для коммунальной отрасли 4
25.12.2024 Стандарты цифровизации ЖКХ разработают в России 1
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
21.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
15.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung 2

Публикаций - 23, упоминаний - 37

Полипластик и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром автоматизация - Газавтоматика 48 6
9796 6
Полипластик - Полицифра 6 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16331 4
Docsvision - ДоксВижн 1063 4
АйДи - Технологии управления - id2 74 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2695 3
ТелеСвязь 29 3
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 163 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 9 2
Yandex - Яндекс 9463 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 687 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 141 2
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 90 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 202 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 81 1
Bitfury Russia - Битфьюри 4 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 1
Открытые технологии 733 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 60 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 67 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 1
SolidLab - СолидЛаб 36 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 55 1
К2Тех - K2Tech 384 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 46 1
Системы документооборота 525 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 46 1
Dong Jin Korus - Донг Чжин Корус 1 1
Ростелеком ЦТ - Вестелком - Гистех - ЕЦП - Единая цифровая платформа 6 1
Samsung Electronics 11192 1
Ростелеком 11101 1
SAP SE 5636 1
Softline - Софтлайн 3838 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 1
Bitfury Group 26 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1535 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 14 5
Paulig Group - Паулиг РУС 25 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1425 4
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9171 3
Траско - Trasko 32 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 104 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 25 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Mascotte 22 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 2
Черемушки 64 2
BAON 10 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 2
ГПБ - Газпромбанк 1304 2
Столичные аптеки 12 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 230 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 71 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 76 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 121 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 1
Гранит 57 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Малахит 21 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Ханты-Мансийский НПФ - Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд 4 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 743 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 36 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14156 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5820 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5925 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4100 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 320 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1571 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2930 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 31 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26722 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27318 9
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12464 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 786 3
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ФЛАТ - FLAT SoftSwitch 8 2
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Docsvision СЭД - ECM-система 250 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 328 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 109 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 327 2
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Biglion - Биглион 59 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 236 1
Samsung SmartThings 62 1
Google Sheets - Google Таблицы 78 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 383 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 20 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
Samsung WF - серия стиральных машин 3 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 382 1
Axiom JDK СЗИ 186 1
СКБ Контур - Контур.Толк 137 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Brand Voice 7 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 17 1
Trino - PrestoSQL 49 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 644 1
1С:ТСВ - 1С:Технология стандартного внедрения 1 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 13 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Security - Yandex Security Deck 17 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 113 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 26 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 168 1
Yandex B2B Tech - SourceCraft 35 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 167 1
Fit2Cloud - JumpServer PAM 7 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 89 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Cloud Stackland 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 223 1
Yandex B2B Tech - Нейроаналитик - Нейроаналитика 9 1
Сбер - Cloud.ru - EvoClaw 3 1
Кастильо Игорь 24 5
Суровцева Евгения 5 5
Земской Николай 15 5
Котов Виталий 41 5
Потемин Павел 7 5
Гафаров Евгений 5 5
Горшков Павел 6 5
Горбунов Денис 25 5
Ревяшко Андрей 20 4
Игнатов Андрей 10 4
Хрычев Михаил 4 4
Ковалев Сергей 31 4
Фролов Антон 35 3
Курьянов Сергей 162 3
Рыжкин Денис 4 3
Коновалов Роман 21 3
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 116 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 66 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Скрипко Елена 2 2
Августон Иван 15 2
Плетнев Артем 10 2
Сардарян Роберт 19 2
Курбанов Серго 2 2
Листров Роман 3 2
Муромцев Владимир 3 2
Дубовсков Андрей 89 2
Макаренко Екатерина 2 1
Моничев Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169682 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48371 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1834 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область 668 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55239 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2936 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 648 3
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Казахстан - Республика 6161 2
Беларусь - Белоруссия 6396 2
Закавказье - Transcaucasia 128 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 264 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1836 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 128 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 30 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 8 1
Южная Корея - Республика 7139 1
Норвегия - Королевство 1869 1
Исландия 255 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 823 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8735 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3540 1
Канада 5099 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1839 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 467 1
Нидерланды - Амстердам 633 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 74 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1318 1
Великобритания - Лондон 2438 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 935 1
Россия - ПФО - Самарская область 1635 1
Украина 7986 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1734 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 940 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34556 5
Черкизон - Черкизовский рынок 180 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12176 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16484 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8019 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12507 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5876 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1470 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22215 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7140 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 440 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2809 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 505 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3248 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 409 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5195 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54475 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18532 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6662 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6015 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7659 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 993 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1290 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 220 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8616 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6770 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 875 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 644 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8700 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 151 2
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
University of Oxford - Оксфордский университет 212 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 20 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта - ИИИ МФТИ - Институт искусственного интеллекта МФТИ 51 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 78 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 13 1
Омский техникум мясной и молочной промышленности - ОТММП БПОУ ОО 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 288 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 617 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1275 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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