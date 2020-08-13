Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы

Сразу три системы, связанные с организацией работы контакт-центров, прошли тестирование на совместимость с гиперконвергентной платформой «Скала-Р»: контакт-центр производства ООО «НТЦ Протей», диалоговая платформа Digital2Speech производства компании BSS, система управления рабочей нагрузкой на контакт-центр «Аргус WFM CC» производства ООО «НТЦ Аргус». Испытания продемонстрировали корректную работу всех решений в среде виртуализации гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р». Результаты тестирований подтверждены сертификатами, а «Скала-Р» рекомендована производителями в качестве корпоративной платформы для контакт-центров.

Чтобы избежать простоев и сбоев, безотказность контакт-центров и систем, которые отвечают за организацию их работы, должна быть обеспечена на базовом уровне. Во многом она зависит от платформы, на которой работает система. Вычислительная ИТ-инфраструктура корпоративного уровня «Скала-Р» хорошо справляется с задачей обеспечения отказоустойчивости. В основе комплекса лежит программно-определяемое хранилище, которое за счет репликации данных между хостами виртуализации сохраняет доступ к важной информации даже при выходе из строя одного из серверов. Это позволит специалистам контакт-центров успешно продолжать работу в любой ситуации.

Безопасность данных, с которыми работают операторы, еще одно немаловажное требование. Сертифицированные механизмы защиты информации, встроенные в гиперконвергентную инфраструктуру «Скала-Р», помогут обезопасить данные (в том числе персональные) от любых неправомерных действий: копирования, распространения, изменения или утечки. «Скала-Р» сотрудничает с ведущими разработчиками средств защиты, что позволяет обеспечить безопасность на всех уровнях виртуализации корпоративной платформы.

Тестирование систем в среде виртуализации «Скала-Р» прошло в полном функциональном объеме при пиковой нагрузке. Специалисты «Скала-Р» провели испытания контакт-центра ПРОТЕЙ-РВ на корректность обработки входящих вызовов, распределения по скилл-группам операторов, функционирования голосового меню, передачи вызова от оператора к эксперту, исходящего обзвона абонентов по расписанию и спискам. Одновременно тестировалась интеграция контакт-центра с диалоговой платформой Digital2Speech от компании BSS. Вызов сначала обрабатывался в одной системе с помощью голосового помощника и чат-бота, а затем передавался в другую. Для проверки системы управления рабочей нагрузкой на контакт-центр «Аргус WFM CC» производства компании ООО «НТЦ Аргус» была подключена внешняя база сотрудников. Тесты на распределение нагрузки и мониторинг работы контакт-центра проводили в режиме реального времени. Испытания подтвердили, что при максимальной рабочей нагрузке в среде виртуализации «Скала-Р» все системы функционируют без сбоев.

Совместное использование «Скала-Р» и решений для организации работы контакт-центров поможет получить требуемый уровень сервиса, избежать расходов на дополнительные средства защиты информации. Платформа легко масштабируется, что особенно важно при кратном росте клиентской базы и численности сотрудников. Вычислительная ИТ-инфраструктура корпоративного уровня «Скала-Р» обеспечит бесперебойную работу средних и крупных контакт-центров, даже если их филиалы физически удалены друг от друга.