Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы

ПО Софт Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Сразу три системы, связанные с организацией работы контакт-центров, прошли тестирование на совместимость с гиперконвергентной платформой «Скала-Р»: контакт-центр производства ООО «НТЦ Протей», диалоговая платформа Digital2Speech производства компании BSS, система управления рабочей нагрузкой на контакт-центр «Аргус WFM CC» производства ООО «НТЦ Аргус». Испытания продемонстрировали корректную работу всех решений в среде виртуализации гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р». Результаты тестирований подтверждены сертификатами, а «Скала-Р» рекомендована производителями в качестве корпоративной платформы для контакт-центров.

Чтобы избежать простоев и сбоев, безотказность контакт-центров и систем, которые отвечают за организацию их работы, должна быть обеспечена на базовом уровне. Во многом она зависит от платформы, на которой работает система. Вычислительная ИТ-инфраструктура корпоративного уровня «Скала-Р» хорошо справляется с задачей обеспечения отказоустойчивости. В основе комплекса лежит программно-определяемое хранилище, которое за счет репликации данных между хостами виртуализации сохраняет доступ к важной информации даже при выходе из строя одного из серверов. Это позволит специалистам контакт-центров успешно продолжать работу в любой ситуации.

Безопасность данных, с которыми работают операторы, еще одно немаловажное требование. Сертифицированные механизмы защиты информации, встроенные в гиперконвергентную инфраструктуру «Скала-Р», помогут обезопасить данные (в том числе персональные) от любых неправомерных действий: копирования, распространения, изменения или утечки. «Скала-Р» сотрудничает с ведущими разработчиками средств защиты, что позволяет обеспечить безопасность на всех уровнях виртуализации корпоративной платформы.

Тестирование систем в среде виртуализации «Скала-Р» прошло в полном функциональном объеме при пиковой нагрузке. Специалисты «Скала-Р» провели испытания контакт-центра ПРОТЕЙ-РВ на корректность обработки входящих вызовов, распределения по скилл-группам операторов, функционирования голосового меню, передачи вызова от оператора к эксперту, исходящего обзвона абонентов по расписанию и спискам. Одновременно тестировалась интеграция контакт-центра с диалоговой платформой Digital2Speech от компании BSS. Вызов сначала обрабатывался в одной системе с помощью голосового помощника и чат-бота, а затем передавался в другую. Для проверки системы управления рабочей нагрузкой на контакт-центр «Аргус WFM CC» производства компании ООО «НТЦ Аргус» была подключена внешняя база сотрудников. Тесты на распределение нагрузки и мониторинг работы контакт-центра проводили в режиме реального времени. Испытания подтвердили, что при максимальной рабочей нагрузке в среде виртуализации «Скала-Р» все системы функционируют без сбоев.

Совместное использование «Скала-Р» и решений для организации работы контакт-центров поможет получить требуемый уровень сервиса, избежать расходов на дополнительные средства защиты информации. Платформа легко масштабируется, что особенно важно при кратном росте клиентской базы и численности сотрудников. Вычислительная ИТ-инфраструктура корпоративного уровня «Скала-Р» обеспечит бесперебойную работу средних и крупных контакт-центров, даже если их филиалы физически удалены друг от друга.

Другие материалы рубрики

Функция Copy-Paste в Windows 10 скоро изменится, и больше «никогда не будет прежней»

Apple разоряет крошечный стартап из-за логотипа в виде груши

Пользователей Windows 10 оставили без крайне полезной функции

Грандиозная утечка материалов Intel. В Сеть выложены 20 ГБ секретных документов, исходных кодов и схем

У пользователей Windows 10 отобрали безопасный инструмент защиты от слежки

CNews Analytics выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов