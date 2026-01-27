Получите все материалы CNews по ключевому слову
Грачев Евгений
СОБЫТИЯ
Грачев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2259 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 1
|Газпром нефть 675 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
|Лажинцев Виталий 3 1
|Смирнов Алексей 256 1
|Макаров Валентин 241 1
|Егоров Александр 87 1
|Добкин Аркадий 81 1
|Рукавишникова Мария 22 1
|Иодковский Станислав 100 1
|Болотов Максим 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.