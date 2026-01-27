Разделы

Грачев Евгений


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Компании перестраивают заказную разработку: от кода — к результату 4
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом 1
03.08.2023 Мировой ИТ-гигант, созданный выходцами из СССР, продал российскую «дочку». Другую российскую «дочку» он уничтожил 1
03.08.2023 К группе «Рексофт» присоединяется команда RNT Group 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Грачев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 437 5
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 36 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 2
Осьминожка - OsmiIT - Осми-ИТ 2 1
9076 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 795 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 1
Getmobit - Гетмобит 39 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
Открытые технологии 716 1
GreenData - Гриндата 53 1
Softline - Develonica - Девелоника 155 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
Почта России ПАО 2259 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 1
Газпром нефть 675 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 217 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 767 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 441 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 469 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1373 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3733 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 190 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 787 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 684 2
Digital Chief - DC Commerce - платформа для электронной коммерции 5 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1231 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 1
Рексофт - RNT Group - Синапс 4 1
Лажинцев Виталий 3 1
Смирнов Алексей 256 1
Макаров Валентин 241 1
Егоров Александр 87 1
Добкин Аркадий 81 1
Рукавишникова Мария 22 1
Иодковский Станислав 100 1
Болотов Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Украина 7804 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
