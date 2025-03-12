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Рексофт RNT Group Синапс
Решение «Синапс 2.0» представляет собой полностью российскую разработку на основе микросервисов, позволяющую заместить или построить «с нуля» систему для поддержки основных бизнес-процессов страховой деятельности.
Рексофт и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 461 1
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