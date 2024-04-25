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ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем

ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM системСтуденты университета Иннополис являются первыми контрибьюторами проекта. Об этом CNews сообщили представители GoOpenSource.

Независимое опенсорс-сообщество GoOpenSource провело второй оффлайн-хакатон для молодых ИT-специалистов. Участники команд настраивали передовые системы искусственного интеллекта (LLM-модели), основанные на открытом исходном коде, для поиска и обработки данных Git-сервисов.

Целью работы было заменить платные API, такие как OpenAI и Copilot, на открытые решения в текущей версии витрины GOS. В результате командам удалось запустить LLM модель с открытым исходным кодом для обработки бизнес-запросов пользователей.

Решения оценивали опытные эксперты, в качестве релевантной модели была взята версия витрины, работающей на базе OpenAI. Технические мощности для обучения и запуска моделей были предоставлены университетом Иннополис.

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Хакатон длился 24 часа. За это время участники провели глубинный анализ OpenSource проектов по нескольким Git-сервисам для обучения ИИ, проработали параметры фильтров (лицензии, звезды, форки и т.п.), а также предложили решения для стимулирования контрибьюторов.

«Важным инструментом мотивации самих участников хакатона является разработанная нами платформа признания и благодарности. Члены команд могут отправлять друг другу цифровые “спасибки”, которые затем суммируются в командном зачете, таким образом создается дополнительная мотивация и поддержка внутри команды», — сказал основатель «ТИМ ФОРС Альянс» и сообщества GoOpenSource Руслан Гайнанов.

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