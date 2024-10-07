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Система управления ИТ-инфраструктурой CEDM совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция»

Подтверждена совместимость операционной системы «Альт Рабочая станция 10» с системой централизованного контроля и администрирования сети Crosstech Endpoint Device Management (CEDM).

Тестовые испытания, проведенные специалистами компании Crosstech Solutions Group (CTSG), подтвердили, что использование версии CEDM Desktop Agent 3.3.16 на устройствах с операционной системой «Альт Рабочая станция 10» повышает защищенность корпоративной ИТ-инфраструктуры без снижения производительности. По результатам тестов оформлен двусторонний сертификат совместимости.

Операционная система «Альт Рабочая станция» разработана компанией «Базальт СПО» и внесена в Единый реестр российских программ под №1292.

CEDM — это инструмент для централизованного контроля и администрирования рабочих станций и серверов, которые имеют доступ к корпоративным данным и критически важным ресурсам. Решение внесено в Единый реестр российских программ под №20702.

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Основные задачи продукта: реализация политик информационной безопасности; обеспечение поддержки различных платформ, включая российские операционные системы; централизованное управление жизненным циклом разнообразных устройств как в как в локальной, так и в глобальной сетях; отслеживание локальных учетных записей; инвентаризация, управление конфигурацией и контроль изменений программных и аппаратных ресурсов; распространение корпоративных приложений; фиксация, анализ и хранение событий ОС на контролируемых рабочих местах.

Решение позволяет управлять устройствами в распределённой и разноплановой ИТ-инфраструктуре.

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