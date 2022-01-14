Решение CrossTech Smart Assets включено в реестр российского ПО

Решение по управлению ИТ-активами CrossTech Smart Assets, разработанное российским разработчиком и дистрибьютором решений по информационной безопасности Crosstech Solutions Group, вошло в реестр российского программного обеспечения.

Включение решения CrossTech Smart Assets в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных дает возможность внедрять систему государственным корпорациям и объектам КИИ. CrossTech Smart Assets позволяет систематизировать информацию об ИТ-активах компании и актуализировать ее в режиме реального времени. Система основана на высокоуровневой Java-платформе для создания корпоративных информационных систем CUBA Platform с открытым исходным кодом (Open Source) версии 7.2.

Система Crosstech Solutions Group решает вопросы:

- Создания единого информационного пространства в части учета активов компании;

- Автоматизации управления жизненным циклом ИТ-активов;

- Сопоставления обнаруженного ПО с закупленными лицензиями;

- Ведения реестра договоров и документов, связанных с активами;

- Автоматизации процедур приемки и постановки активов на учет, перемещения активов, учета договоров и поставок, классификации и категоризации активов, управления делами (заявками, запросами и нарядами на работу) в части процедуры управления активами, отслеживания финансовой составляющей активов, проведения инвентаризации;

- Построения статистических графиков и отчетов для аналитики.

Решение CrossTech Smart Assets внедряют с целью повысить прозрачность учета активов, сократить финансовые затраты на лицензирование ПО и повысить эффективность работы ITAM-процедур компании.