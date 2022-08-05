Axoft обновил отечественный ИБ-портфель решениями от Crosstech Solutions Group

Crosstech Solutions Group, российский разработчик ИТ-решений, и Axoft, глобальный дистрибутор информационных технологий и сервисов, подписали дистрибуторское соглашение. Теперь более 3700 партнеров Axoft смогут предложить своим заказчикам современные технологии Crosstech Solutions Group для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В рамках подписанного соглашения партнеры Axoft уже сейчас могут ознакомиться с решениями Crosstech Solutions Group: Docs Security Suite решает задачи по управлению доступом к неструктурированным данным и выявляет нарушителя при утечке документов, CrossTech Smart Assets позволяет управлять ИТ-активами компании, а DataGrain ESO собирает и оптимизирует события информационной безопасности из различных источников и обеспечивает их долговременное хранение.

Axoft уже запустил процесс подготовки специалистов федеральных и региональных партнеров для обеспечения необходимого уровня экспертизы по продуктам Crosstech Solutions Group. Cформирована группа, включающая в себя инженеров, маркетинговых специалистов и солюшен-сэйлов, которые будут работать над проектами по всем решениям вендора.

Теперь партнеры Axoft смогут проводить демонстрации решений своим заказчикам, привлекать ресурсы дистрибутора и вендора для технических консультаций, пресейла, пилотов и внедрений, постпродажной помощи, получения маркетинговой и бизнес-поддержки. Партнеры, используя компетенции Axoft и Crosstech Solutions Group, смогут улучшить качество работы с заказчиками и оперативно реагировать на возникающие потребности бизнеса.

«В современных реалиях отечественные компании сталкиваются с многочисленными угрозами информационной безопасности. Источник этих угроз может находиться не только за пределами инфраструктуры, включая киберпреступные группировки и одиночных хактивистов, но и внутри компании. Отвечая на текущие вызовы, мы рады начать сотрудничество с Axoft. Благодаря привлечению экспертных партнеров профессиональная команда Axoft соединяет обширные компетенции для решения широкого круга задач у клиентов. Таким образом, крупные федеральные интеграторы, региональные партнеры и узкоспециализированные реселлеры получат всестороннюю поддержку по продвижению решений Crosstech Solutions Group на всех этапах проекта: первичная презентация, внедрение и последующая поддержка», – отметил Станислав Волков, директор по работе с партнерами Crosstech Solutions Group.

«Ключевые решения компании Crosstech Solutions Group направлены на защиту от внутренних угроз, исходящих от сотрудников, которые, зачастую неосознанно, осуществляют несанкционированное распространение корпоративной информации. Axoft тщательно подходит к выбору производителей для расширения своего продуктового портфеля. Мы оцениваем наших вендоров по множеству параметров: технологическая актуальность и конкурентоспособность, зрелость партнерской политики, эффективность и опыт коммерческой команды, финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность. Мы уверены, что совместный бизнес с Crosstech Solutions Group принесет выгоду и позитивный опыт как для нас, так и для наших партнеров и их заказчиков», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

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Axoft – глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, работает на ИТ-рынке с 2004 г. Входит в топ-25 крупнейших поставщиков SaaS по оценке CNews. В настоящий момент Axoft представлен в 25 городах и 10 странах мира: офисы нашей компании работают в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизстане, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме.

Crosstech Solutions Group – компания-разработчик отечественных ИТ-решений, обеспечивающих защиту крупнейших российских и международных участников рынка от финансовых и репутационных потерь. Продукты Crosstech Solutions Group входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С 2018 г. разрабатывает собственные решения в сфере информационной безопасности.