Crosstech Solutions Group объявила о запуске нового продукта на рынке информационных технологий

Crosstech Solutions Group, российский разработчик решений для комплексной защиты информации бизнеса, объявила о запуске нового продукта Crosstech Endpoint Device Manager (CEDM). Решение в области унифицированного управления (Unified Endpoint Management) позволяет организациям защитить устройства сотрудников, одновременно управляя жизненным циклом этих устройств. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Crosstech Endpoint Device Manager – российская разработка, предназначенная для централизованного мониторинга и управления обширным парком устройств, включающим десятки тысяч рабочих мест.

Основная цель решения – сокращение затрат на обслуживание, обеспечение защиты и формирование рекомендаций, направленных на повышение качества ИТ-сервисов компании и уровня безопасности пользовательской ИТ-инфраструктуры. Учет и автоматизация операционных задач по обслуживанию инфраструктуры, поддержка пользователей, работающих удаленно и обеспечение защиты за счет контроля настроек безопасности операционных систем сокращают количество инцидентов ИБ, уменьшают вероятность возникновения финансовых рисков компании. Продукт ориентирован на поддержку гетерогенной среды, где кроме устройств Windows также присутствуют операционные системы российских производителей.

Система решает большое количество вызовов, с которыми может столкнуться заказчик, например, поиск и инвентаризация устройств в компании, обеспечение безопасности и соответствия устройств требованиям стандартов, тиражирование приложений и конфигураций на пользовательских компьютерах и удаленных рабочих местах, предоставление централизованного инструмента автоматизации при переходе на российские операционные системы.

Продукт обеспечивает управление рабочими станциями, которые находятся не только в офисах компаний, но и работают удаленно.

«Для повышения эффективности в компании были созданы центры компетенций по развитию продуктов и результатом данной работы стал продут CEDM. Особенностью такого подхода является аккумулирование внутри данных центров собственных команд разработки, тестирования, DevOps-инженеров, аналитиков и архитекторов. Подобная концепция разработана специально для фокуса развития решений, чтобы мы могли предложить нашим заказчикам именно fit to market продукты», – сказал заместитель генерального директора Crosstech Solutions Group Шалва Гогуа.

Crosstech Endpoint Device Manager предлагает рынку альтернативу иностранным продуктам, таким как Ivanti Endpoint Manager, Microsoft Endpoint Configuration Manager, Symantec Altiris, и обеспечивает миграцию и управление импортозамещенной инфраструктурой рабочих мест.

«Создавая продукт, мы ставили себе задачу разработать UEM платформу, которая выступит «единым окном» для управления парком устройств. Такой подход обеспечивает удаленную поддержку техники во всех точках присутствия, массовую установку и удаление программных продуктов, учет установленного ПО, контроль событий безопасности», – отметил директор по продукту CEDM Александр Кукульчук.

В соответствии с дорожной картой и планами развития продукта будет произведено увеличение функциональных возможностей решения, которые повысят уровень автоматизации и позволят сократить операционные затраты на 35%.

Продукт Crosstech Endpoint Device Manager ориентирован на широкий круг заказчиков и позволяет решать задачи вне зависимости от рода деятельности компании.

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Crosstech Solutions Group – российский разработчик решений для комплексной защиты информации бизнеса. Продуктовый портфель компании на сегодняшний день насчитывает семь продуктов. Все они включены в реестр отечественного ПО Минцифры России и рекомендованы для импортозамещения на российских предприятиях. CTSG входит в АРПП «Отечественный софт» и НП «Руссофт».