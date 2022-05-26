Softline и Crosstech Solutions Group стали партнерами

Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов Softline и российский разработчик ИТ-решений Crosstech Solutions Group подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество с компанией Crosstech Solutions Group позволит Softline расширить портфель решений в сфере кибербезопасности, а также внедрять продукты партнера, внесенные в реестр российского программного обеспечения, в государственных корпорациях и объектах КИИ.

Компания Crosstech Solutions Group предлагает собственные разработки, которые дополняют стандартные средства защиты на периметре новейшими решениями в области выявления угроз на уровне сотрудников, защищая крупнейших российских и международных участников рынка от финансовых и репутационных потерь. На сегодняшний день в портфеле компании несколько собственных решений, а именно CrossTech Smart Assets, Docs Security Suite, DataNova OR, DataGrain ESO, DataGrain RUMA.

«Мы рады сотрудничать с таким партнером, как Softline, и намерены развивать нашу совместную деятельность. Обширная клиентская сеть и техническая экспертиза провайдера открывают нам широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — отметил Станислав Волков, директор по работе с партнерами Crosstech Solutions Group. — Совместные активности помогут познакомить с нашими решениями широкий круг заказчиков, у которых особенно возросла потребность в защите критичных данных с помощью российского ПО».

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«Благодаря партнерству с Crosstech Solutions Group, клиентам Softline станут доступны выгодные условия поставки передовых решений по ИБ, а также качественная и оперативная консультационная поддержка вендора на всех этапах реализации проекта, что поможет нам обеспечить защиту бизнеса наших заказчиков на самом высоком уровне», — сказала Дарья Тимофеева, руководитель группы развития новых направлений департамента информационной безопасности Softline.